Kamer hakt in loon afwezige parlementsleden

De Kamer gaat de nieuwe lichting parlementsleden in 2019 loon naar werk geven: wie spijbelt in commissies, verliest een deel van zijn wedde.

Parlementsleden die te veel stemmingen missen in parlementscommissies, zullen dat binnenkort voelen in hun portefeuille. Een voorstel daarover werd woensdag unaniem goedgekeurd in de Kamer. Dat melden Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg donderdag.

Wie minder dan 80 procent van alle stemmingen bijwoont, zal 10 procent van zijn wedde moeten inleveren. Wie minder dan de helft van de keren de weg naar de commissie vindt, verliest 60 procent van zijn of haar wedde. Op een basisloon van 5.400 euro is dat 3.240 euro. Commissieleden die zich laten vervangen draaien eveneens op voor loonverlies als de vervanger niet komt opdagen.

Er zijn wel uitzonderingen: zo is een parlementaire missie in het buitenland een geldige reden om afwezig te zijn. Ook zwangere vrouwen of langdurig zieken worden niet gesanctioneerd.

'Het systeem bestaat wel al voor stemmingen in de plenaire kamer,' verduidelijkt Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA). Ook het Waals en Brussels parlement knippen reeds in het loon bij veelvuldig absenteïsme.