Kamer keurt mobiliteitsbudget goed

Het mobiliteitsbudget heeft donderdagavond groen licht gekregen in de Kamer. Het budget geeft werknemers met een bedrijfswagen de mogelijkheid voor meer duurzame vervoersmiddelen te kiezen.

Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijker exemplaar en het vrijgekomen budget besteden aan een gamma vervoersoplossingen, gaande van (elektrische) fietsen, over deelauto’s tot abonnementen en tickets voor het openbaar vervoer.

Het resterende saldo wordt eenmaal per jaar als loon uitbetaald. Dat is vrijgesteld van belastingen maar wordt wel onderworpen aan een bijzondere werknemersbijdrage.

Werkgevers kunnen vrij beslissen om al dan niet een mobiliteitsbudget in hun bedrijf in te voeren en onder welke voorwaarden.

‘De wet op het mobiliteitsbudget treedt op 1 maart in werking, maar het is wachten op de publicatie in het Staatsblad vooraleer werkgevers ermee aan de slag kunnen gaan’, zegt Veerle Michiels, de mobiliteitsexperte van de hr-dienstverlener SD Worx.