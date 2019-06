Kamer kiest Dewael als tijdelijke voorzitter

Patrick Dewael (Open VLD) is in de Kamer verkozen als tijdelijke voorzitter. Hij kreeg de steun van 101 parlementsleden.

Een van de gevolgen daarvan is dat Vlaams Belang geen van de drie ondervoorzitters van de Kamer mag leveren. Het reglement bepaalt dat de drie grootste partijen de ondervoorzitter van de Kamer leveren, behalve als de parlementsvoorzitter al uit een van die partijen komt. Doordat die voorzitter wordt geleverd door een kleine partij - Open VLD - worden de drie ondervoorzitters een Franstalige socialist, een N-VA'er en iemand uit de groene fractie. Het Vlaams Belang is de vierde partij in de Kamer.