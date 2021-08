Kamer komt niet met spoed bijeen rond overstromingen

De federale oppositiepartij N-VA eist dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in de Kamer uitleg komt geven over de coördinatie van de hulpverlening na de overstromingen. Kamervoorzitster Eliane Tillieux schuift de zitting naar september.

Het gebrek aan coördinatie bij de hulpverlening na de overstromingen van 14 en 15 juli botst op almaar meer kritiek. Momenteel is de provinciale fase van het rampenplan van kracht, wat betekent dat de coördinatie bij de gouverneurs ligt. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) koos er echter voor om de aansturing onder te brengen bij het nieuw opgerichte commissariaat voor de heropbouw.

De N-VA, de grootste federale oppositiepartij, vindt echter dat minister van Binnenlandse Zaken (N-VA) Annelies Verlinden de coördinatie op federaal niveau had moeten houden. In hun ogen beschikt enkel het Nationaal Crisiscentrum over voldoende expertise om de hulpverlening te coördineren. De federale fase werd afgekondigd bij het begin van de ramp, maar werd onder Waalse druk op 26 juli opgegeven.

Kamercommissie bijeen

De Vlaams-nationalisten willen Verlinden aan de tand voelen over de kwestie en vroegen Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) om de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen te roepen. De Kamer is momenteel in reces, waardoor er geen zittingen plaatsvinden.

Tillieux heeft, in samenspraak met commissievoorzitter Ortwin Depoortere (Vlaams Belang), beslist om de commissie begin september bijeen te roepen. Ze benadrukken wel dat leden die vragen willen stellen die kunnen overmaken aan het secretariaat van de commissie.