Kamer stemt over btw-verlaging voor fietsen en andere cadeautjes

Zonder een sturende regeringsmeerderheid zijn alle remmen los in het parlement. Donderdag stemt de Kamer over tientallen wetsvoorstellen, waaronder de btw-verlaging op fietsen. Dat voorstel zal door alle partijen worden goedgekeurd.

Sinds de N-VA uit de federale regering verdwenen is, is de regering-Michel een minderheidskabinet. Dat biedt het parlement de mogelijkheid zelf meerderheden te zoeken. Dat gebeurde de afgelopen maanden met mondjesmaat.

Maar nu we in de laatste rechte lijn voor de verkiezingen zitten en er nog maar twee plenaire vergaderingen zijn, regent het wetsvoorstellen. Heel vaak is daar een kostprijs aan verbonden.