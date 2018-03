Kamer verlaagt dotatie prins Laurent

De Kamer heeft beslist om 15 procent van de dotatie van prins Laurent eenmalig in te trekken.

De regering eiste een sanctie voor de prins, omdat die zonder toestemming in legeruniform een plechtigheid had bijgewoond op de Chinese ambassade. 93 Kamerleden stemden voor, 23 stemden tegen de intrekking.

De prins had zich vorige week in een bijzondere commissie van de Kamer kunnen verdedigen, bij monde van zijn advocaat. De commissie besliste toen met twaalf stemmen tegen één om de sanctie die de regering voorstelde - de intrekking van vijftien procent van de dotatie voor dit jaar - goed te keuren.

De plenaire vergadering moest zich nog over de sanctie uitspreken. Bij aanvang van de bespreking hierover, kort na elf uur, las Kamervoorzitter Siegfried Bracke de brief voor die Laurent donderdag naar de Kamerleden had gestuurd.