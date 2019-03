Kamercommissie opent deur voor herziening grondwet

In de Kamer is een eerste stap gezet om artikel 7bis van de grondwet te herzien, zodat een klimaatwet in de grondwet kan worden verankerd.

De tekst die dinsdag groen licht kreeg, voegt een paragraaf toe aan artikel 7bis van de Grondwet. Die paragraaf schrijft voor dat overheden samenwerken aan een doeltreffend klimaatbeleid overeenkomstig de doelstellingen, beginselen en modaliteiten die vastgesteld zijn in een bijzondere wet - de klimaatwet dus. Die zou dan nadien via een bijzondere wet nog moeten ingevoerd worden.

Daarmee is een eerste klip genomen en kan de tekst donderdag worden gestemd in de plenaire Kamer. Dat wordt wellicht het eindstation. Het gaat immers om een Grondwetswijziging. Daarvoor is in de commissie een gewone meerderheid nodig, maar plenair een tweederdemeerderheid. Met de tegenstemmen aan Vlaamse kant, aangevuld met Vlaams Belang en Vuye & Wouters, komen de voorstanders niet aan de vereiste steun.