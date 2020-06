Kamercommissie stemt voor inzet Belgische F-16's boven Irak en Syrie

De VS dringen sinds vorig jaar echter aan op een grotere militaire inspanning. In principe kan de regering daar alleen over beslissen, maar het is wel meer en meer de gewoonte het parlement te betrekken bij beslissingen over de inzet van militairen in het buitenland. Bovendien beschikt de regering van premier Sophie Wilmès (MR) niet over een parlementaire meerderheid. Het groen licht van de Kamer is dus geen overbodige luxe.