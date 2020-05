Kamervragen over exportvergunningen mondmaskers

Zowel de N-VA als de PS en Ecolo zijn verbolgen over de 284 exportvergunningen die sinds het begin van de lockdown zijn afgegeven voor de uitvoer van mondmaskers veiliheidsbrillen en andere medische beschermingsmiddelen.

De Federale overheidsdienst Economie verstrekte sinds 15 maart 284 exportvergunningen voor medische beschermingsmiddelen, terwijl op datzelfde moment een groot tekort aan dergelijk materiaal in Belgische ziekenhuizen en woonzorgcentra was. Het ging om exportvergunningen naar landen buiten de Europese Unie. Behalve de aard van de bestemming wilde de FOD Economie geen toelichting geven over uitvoervergunningen.

De meeste vergunningen (116) werden afgegeven op basis van 'contractuele en commerciële verplichtingen'. Nog eens 103 vergunningen gebeurden in het kader 'humanitaire hulp'. Het is niet duidelijk over hoeveel mondmaskers, veiligheidsbrillen en ander medisch beschermingsmateriaal het gaat. Ook is het niet duidelijk of de vergunningen deel uitmaken van doorvoer door ons land.

De N-VA vraagt inmiddels een onderzoek naar de exportcontracten. 'De bevolking en het parlement hebben recht op absolute transparantie en duidelijkheid in deze saga', zegt N-VA Kamerlid Kathleen Depoorter. Ze krijgt bijval van de Franstalige partijen PS en Ecolo.