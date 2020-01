Kans klein dat Bart De Wever aan het stuur komt

Zowel bij CD&V als bij Open VLD gaan stemmen op om N-VA-voorzitter Bart De Wever een federale regering te laten proberen vormen. De Franstaligen spreken een veto uit.

De informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) hebben vrijdag afzonderlijk samengezeten met N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette.

Zeker Coens heeft nog altijd als doel te proberen de Vlaams-nationalisten en de Franstalige socialisten, die telkens de grootste partij zijn hun taalgroep, in bad te trekken voor de vorming van een federale regering. Maandag worden de informateurs bij koning Filip verwacht, in een ideaal scenario met nieuws over een doorbraak.

De centrumrechtse informateursnota was een poging van Coens om de N-VA aan tafel te houden. Voor de PS ligt dat werkstuk bijzonder moeilijk, maar CD&V gokt erop dat Magnette niet van de onderhandelingstafel weg durft te lopen omdat de politieke impasse dan compleet zou zijn.

Schermvullende weergave Informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) ©Photo News

N-VA liet zelf zaterdag op de nieuwjaarsreceptie van N-VA bij monde van voorzitter Bart De Wever een opening voor de socialisten, door te benadrukken dat de volgende regering de laagste pensioenen moet verhogen.

Als zowel de N-VA als de PS op basis van de nota om de tafel blijft zitten, kan een volgende fase in de formatie worden ingezet. Bij CD&V en ook bij enkele Open VLD’ers klinkt het dat De Wever nu maar aan zet moet komen.

Als koninklijk opdrachthouder kan hij uitzoeken of hij een regering kan vormen. Als hem dat lukt, is dat voor hen prima. Lukt het niet, dan kan hij niet zeggen dat hij de kans niet heeft gekregen en kan naar alternatieven zonder de N-VA worden gekeken.

Vlaams front

‘Had De Wever echt gewild, dan was hij al lang aan zet gekomen’, stelde Bart Tommelein, kandidaat-voorzitter voor Open VLD. Tommelein gaf zondag in VTM Nieuws aan niet geÏnteresseerd te zijn in de pogingen van De Wever om met CD&V en Open VLD een 'Vlaams front' te vormen. 'Onze partner is de MR. Wij zijn in de eerste plaats liberalen'.

VIVALDI: WHAT'S IN A NAME? Zit er muziek in een Vivaldi-coalitie? De naam is in de Wetstraat uitgegroeid tot een eufemisme voor een coalitie tegen de N-VA, zoals een 'Zweedse' coalitie een regering tegen de Franstalige socialisten van de PS is. 'Vivaldi' verwijst met wat goede wil naar de vier seizoenen, met rood voor de zomer, blauw voor de winter, groen voor de lente en oranje voor de herfst.

Die Vivaldi-coalitie moet het vervolg op paars-groen worden, wat PS-voorzitter Magnette als informateur eind vorig jaar als informateur bijna gerealiseerd had. Uiteindelijk was CD&V niet bereid bij te springen en maakte vooral MR-voorzitter Bouchez het onmogelijk met paars-groen te starten.

Aan Franstalige zijde botst De Wever op een veto. ‘Een catastrophe, dan zijn we alles kwijt’, is te horen bij een Franstalige toponderhandelaar. Een deel van Open VLD zit op dezelfde lijn. De relatie tussen huidig voorzitster Gwendolyn Rutten en De Wever is verzuurd.

'We gaan nooit in een regering stappen omdat partijtoppers graag minister of zelfs eerste minister willen worden', zei De Wever zaterdag op zijn nieuwjaarstoespraak. Een duidelijke sneer aan Rutten, die naar verluidt door PS-voorzitter Magnette het premierschap van een paarsgroene regering op een presenteerblaadje kreeg aangeboden.

Rutten en de Franstaligen willen de N-VA nu al links laten liggen en meteen voor een Vivaldi-coalitie (zie inzet) gaan. Daarbij wordt de paars-groene constellatie die Magnette als informateur in de startblokken probeerde te zetten hernomen en aangevuld met de christendemocraten. Door de druk op te voeren hopen ze dat CD&V de N-VA laat vallen.

CD&V is niet van plan die bocht nu al te maken. ‘Er is een nipte meerderheid voor paars-groen, die partijen hebben ons daar niet voor nodig. Als ze zo een regering willen, moeten ze die vooral vormen’, stelde partijtopper Hilde Crevits dit weekend in een interview in De Tijd. Het probleem van zo’n constellatie is dat ze één zetel op overschot heeft en Open VLD er te verdeeld over is.