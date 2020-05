Kappers mogen weer open

Na winkels, bedrijven en scholen wordt opnieuw een klein deeltje van het leven vrijgegeven. Maar de regering geeft een kleinere vinger dan verwacht.

De schaar kan in de vele Woodstock-coupes die weelderig groeiden tijdens de lockdown. Kappers en een aantal andere contactberoepen mogen vanaf maandag onder strikte voorwaarden weer open.

Dat is aangekondigd door premier Sophie Wilmès (MR) na afloop van een Nationale Veiligheidsraad, het overleg tussen de federale topministers, de regionale ministers-presidenten en wetenschappelijke experts. Bezoek aan de kapper mag enkel op afspraak, wat zeker bij een aantal ketens in de grootsteden een aanpassing zal vragen.

Over de scholen en de opvang was eerder afgeklopt hoe die vanaf nu maandag geleidelijk heropenen.

Nog geen receptie of koffietafels

Een grote sociale geste zoals de regering vorige week onverwacht aankondigde, is er dit keer niet. Toen besloot de Nationale Veiligheidsraad dat mensen uit hun isolement mochten om bubbels per 2 huishoudens te vormen. Dit keer is er alleen een kleine versoepeling voor huwelijken en begrafenissen. Daar mogen weer 30 mensen op aanwezig zijn, als de gasten allemaal op anderhalve meter van elkaar blijven. Bovendien kan geen sprake zijn van een receptie of koffietafel achteraf. Voor de duidelijkheid: misvieringen of andere religieuze events blijven verder niet toegelaten.

Ook in het economische leven is er een mini-versoepeling. Markten mogen weer op, met een maximum limiet van 50 stands. Voor marktkramers en hun personeel worden mondmaskers verplicht.

Musea, historische gebouwen mogen vanaf maandag 18 mei onder strikte voorwaarden weer open, net als de zoo. Tickets voor musea en zoo moeten via telefoon of online verkocht worden en er moeten maatregelen komen om lange wachtrijen te vermijden.

Clubs mogen de groepstrainingen hervatten. Trainen mag maximaal per 20 en er moet ook een trainer bij zijn. Cafetaria of douche achteraf, is off limits.

Cultuursector

Premier Wilmès ging dieper in op de eventuele versoepeling van de maatregelen voor de cultuursector. Dat deed ze niet toevallig, nu de sector en artiesten een noodkreet slaakten dat hun sector op omvallen slaat. Sinds de start van de lockdown is elk cultureel event geschrapt, waardoor de sector - commercieel en gesubsidieerd - het water aan de lippen staat.

Wilmès had ze niets te bieden, behalve dat de sector haar oor heeft. 'We proberen te helpen, via vervangingsinkomen en eventuele aanpassing van de taxshelter (belastingvoordeel bij investering in cultuur). En de gemeenschappen hebben werk gemaakt van noodfondsen', aldus Wilmès.

Alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve events zijn sowieso verboden tot 30 juni. Ik kan zeggen dat het geen terugkeer naar normaal wordt voor de zomer. Sophie Wilmès Premier

Ten laatste vrijdag gaat er een rapport over de cultuursector naar de expertengroep (GEES) die de regering adviseert bij de versoepeling van de maatregelen. Die moet zich buigen over de voorstellen om geleidelijk weer culturele events toe te laten. Maar Wilmès nam tegelijk alle hoop over een relatief snelle herstart weg. 'Alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve events zijn sowieso verboden tot 30 juni. Ik kan zeggen dat het geen terugkeer naar normaal wordt voor de zomer.'

Blok erop