Kerncentrales zullen getest worden op vliegtuiginslag

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zal bij de nucleaire stresstests ook laten controleren op vliegtuiginslagen. Kernreactor Doel 3 mag heropgestart worden.

In de subcommissie nucleaire veiligheid van de Kamer liet minister Jambon weten dat er een update zal komen van de stresstests die in 2011 zijn uitgevoerd op de nucleaire installaties in ons land. Dat gebeurde toen na de ramp in Fukushima in Japan. Volgens Kristof Calvo van Groen is de dreiging waaraan kerncentrales blootstaan intussen veranderd en is er dus een nieuwe analyse nodig. Minister Jambon gaat in op die suggestie. Het is volgens hem een taak van het FANC om zo’n update te coördineren.

Minister Jambon zal in september ook een bezoek brengen aan de kerncentrale van Tihange. Hij wil er zelf bij het personeel het belang van de veiligheid onderstrepen. Enkele weken geleden had Jambon nog aangegeven dat hij het gebrek aan zo’n veiligheidscultuur in Tihange beu was. Aanleiding toen was een klein incident in de centrale. Begin deze maand heeft hij daarover de directie van Engie-Electrabel nog gezien. Volgens de minister zijn er intussen al maatregelen genomen en omgezet in een actieplan.