'Kernenergie is overbodig tegen 2025'

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten is ervan overtuigd dat kernenergie tegen 2025 overbodig is in ons land.

Tegen 2025 zal kernenergie in ons land overbodig zijn. Dat stelt federaal minister van Energie, Tinne Van der Straeten, in een gesprek met De Zondag.

Nu Groen en Ecolo mee in de federale regering gestapt zijn, wordt het de volgende jaren uitkijken naar de realisaties op het vlak van energie. In het regeerakkoord bevestigden de zeven partijen die deel uitmaken van de regering van Alexander De Croo dat de kernuitstap er komt.

In de wet is voorzien dat alle kerncentrales tegen 2025 dichtgaan. In het regeerakkoord houdt de ploeg-De Croo evenwel een slag om de arm. De definitieve beslissing valt in 2021. Duikt in november volgend jaar onverwacht een probleem op rond de bevoorradingszekerheid, dan volgt mogelijk toch nog een aanpassing van de uitstapkalender.

Hernieuwbare energie

In een gesprek met De Zondag maakt de nieuwe federale minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), zich evenwel sterk dat 2025 realistisch is, ook al is kernenergie vandaag nog goed voor 48 procent van de totale energie. 'We zullen continu monitoren. Maar als wij onze richting aanhouden, zal kernenergie overbodig zijn tegen 2025.'

Onze windmolens zouden onze nationale trots moeten zijn. Dat, chocolade en bier zijn onze beste exportproducten, hè. Tinne Van der Straeten Federaal minister van Energie

Als kernenergie verdwijnt, komt volgens haar veel ruimte vrij voor hernieuwbare energie. 'We moeten hernieuwbare energie stimuleren. Onze windmolens zouden onze nationale trots moeten zijn. Dat, chocolade en bier zijn onze beste exportproducten, hè. We zijn wereldwijd de nummer vier op vlak van windmolens op zee. We zijn daar echt sterk in. We moeten ook zorgen voor betere opslag van elektriciteit. Er zullen ten derde enkele gascentrales nodig zijn. En ten slotte moeten we samenwerken met buurlanden.'