Kernkabinet: evacuatievluchten naar Afghanistan zodra het kan

De topministers van de federale regering hebben op een kernkabinet maandagavond bevestigd dat militaire vluchten mee gaan doen met de massa-evacuatie uit Afghanistan. Maar eerst moet de luchthaven van hoofdstad Kaboel veilig genoeg zijn voor er vertrokken wordt.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn belangrijkste ministers staken op een kernkabinet de koppen bijeen over de crisis in Afghanistan. Daar heeft de extremistische beweging Taliban razendsnel het hele land heroverd, hoofdstad Kaboel incluis. Daar zijn duizenden mensen naartoe gevlucht in de hoop een plekje te vinden op een vliegtuig weg uit het land.

Lees Meer Chaotische exodus uit schrik voor taliban

Militaire vrachtvliegers

Op het kernkabinet is bevestigd wat eerder op de dag al uitgesproken was. België gaat militaire vliegtuigen sturen - één vrachtvlieger van het type A400M en 2 C-130 - om mensen uit de hel van Kaboel te ontzetten. Het gaat om Belgen, mensen met dubbele nationaliteit en hun Afghaanse gezinsleden, maar ook om Afghanen met hun families die de voorbije jaren gewerkt hebben voor de internationale coalitie in Afghanistan. België hielp mee in die coalitie het westersgezinde regime in Kaboel in het zadel houden tegen de Taliban nadat die twintig jaar geleden zelf van de macht verdreven werd in de nasleep van 9/11.

Het is nu aan minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) om operationeel werk te maken van die evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès moet zich buigen over het consulaire aspect. Dat is een complex gegeven omdat niet alleen Belgen in het spel zijn, maar ook gekeken moet worden welke Afghanen met een verleden als tolk, fixer of werknemer van de internationale coalitie in aanmerking komen voor een plekje op een vliegtuig.

Timing vertrek onzeker

Het is nog niet zeker wanneer de vluchten precies zullen vertrekken. 'Dat zal in sterke mate worden bepaald door omstandigheden ter plaatse, met name op de luchthaven in Kaboel', luidt het in de entourage van de premier. 'Het hangt mee af van de mogelijkheden ter plaatse.'

'De luchthaven moet eerst voldoende beveiligd worden. Het Amerikaanse leger is daar volop mee bezig. Kijk ook naar andere vluchten die er voorlopig niet kunnen landen.' Federale regeringsbron

'De luchthaven moet eerst voldoende beveiligd worden. Het Amerikaanse leger is daar volop mee bezig. Kijk ook naar andere vluchten die er voorlopig niet kunnen landen.' Nederland stuurde maandag al evacuatievluchten naar Afghanistan. Ter plekke moesten de piloten vaststellen dat het onmogelijk is te landen. De landings- en startbanen zaten vol mensen. Bovendien is er schrik dat de Taliban mogelijk toch luchtafweer gaan inzetten tegen de vliegtuigen.

Belgische interesse

Buitenlandse Zaken is intussen volop bezig met in kaart te brengen wie van Belgische interesse is op het terrein. Sophie Wilmès liet verstaan dat een honderdtal mensen contact hebben opgenomen met de ambassade in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad - ons land is al jaren diplomatiek niet meer aanwezig in Afghanistan - met de intentie geëvacueerd te worden.

Via die ambassade was eerder ook een procedure opgezet om Afghaanse tolken en fixers via de afgifte van humanitaire visum in ons land in veiligheid te brengen en ze hier na een asielprocedure vluchtelingenstatus te geven. Voor de situatie in Afghanistan helemaal ontspoorde, was er voorlopig één Afghaanse familie die daarvan gebruikt maakte en in België is opgevangen.

Omdat de situatie helemaal veranderd is, lijkt het door de chaos in Afghanistan onmogelijk om via Islamabad op een treffelijke manier een luchtbrug aan te vragen. Daarom moet gekeken worden wat de beste alternatieven zijn om mensen in nood het beste in veiligheid te krijgen. Samenwerking met andere landen, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Europese lidstaten lijken de beste optie. Dinsdag komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen over de situatie in Afghanistan.