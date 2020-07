Kernkabinet overlegt over strengere coronaregels

Na de forse kritiek op het niet-inperken van de sociale bubbel beraden de federale topministers zich over extra coronamaatregelen.

De federale topministers van het kernkabinet overleggen over de vraag of er, na de beslissingen die afgelopen donderdag op de Nationale Veiligheidsraad werden genomen, bijkomende verstrengingen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Donderdag besliste de Nationale Veiligheid, waarin de federale topministers en de minister-presidenten van de deelstaten zetelen, om vaker mondmaskers te verplichten. Ze voerden een registratieplicht in de horeca en voor wie naar het buitenland gaat in. Ook werd er meer macht gegeven aan de burgemeesters om de coronacrisis te bestrijden.

Kleinere bubbels

De beslissingen botsten op kritiek van virologen. Die stellen dat de overheid te aarzelend ingrijpt. Virologe Erika Vlieghe, de voorzitster van de adviesgroep GEES, pleitte ervoor om de sociale bubbels te verkleinen. In plaats van vijftien mensen per week zouden we nog tien mensen mogen zien, bij voorkeur altijd dezelfde mensen.

Donderdag wilde de politiek daar niet in meegaan, maar er gaan meer en meer stemmen om om dat toch te doen. Bart De Wever (N-VA), de burgemeester van Antwerpen, stelde vrijdag dat het fout is dat er niet naar de virologen werd geluisterd. Het was een opmerkelijke uitspraak, want zijn partijgenoot en Vlaams minister-president zetelt in de Nationale Veiligheidsraad.

Vervroegde Nationale Veiligheidsraad

De volgende Nationale Veiligheidsraad vindt pas volgende week plaats, maar minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) drong er al op aan om die te vervroegen. Mogelijk volgt er nog dit weekend een vergadering.

De afgelopen zeven dagen raakten er dagelijks gemiddeld meer dan 200 mensen besmet met het coronavirus. De afgelopen dagen lag dat aantal hoger, wat doet vrezen dat het virus zich exponentieel snel aan het verspreiden is.