Kernuitstap onder druk na weigering vergunning gascentrale Vilvoorde

De provincie Vlaams-Brabant weigert een vergunning toe te kennen aan Electrabel/Engie voor de gascentrale in Vilvoorde, vernam De Tijd. Dat is een streep door de rekening, want om de kernuitstap mogelijk te maken, moeten er twee tot drie grote gascentrales bijkomen.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant besliste geen vergunning af te leveren, omdat het project in Vilvoorde de natuurtoets niet doorstaat. Er is sprake van niet te vermijden schade aan het Vlaams ecologisch netwerk natuur.

Daarnaast botst het project met de instructie van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om een strengere stikstofnorm te hanteren. Voorts staat het haaks op het luchtbeleidsplan van de stad Vilvoorde om tegen 2025 klimaatneutraal te zijn en de CO2-uitstoot drastisch te reduceren. Dat laat bevoegd gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA) weten.

Het is een zoveelste tegenvaller, waardoor het ook druk zet op de kernuitstap. De bouw van gascentrals moet immers de energiebevoorrading verzekeren, als de kerncentrales worden gesloten.

De beslissing is een verrassing, want de gascentrale van Vilvoorde, die Engie Electrabel goed een jaar geleden kocht, werd beschouwd als één van de grote kanshebbers in de plannen die op tafel liggen om twee of drie grote gascentrales te bouwen. Die moeten de geplande kernuitstap tegen 2025 opvangen.

Nieuwe productiecapaciteit

Hoogspanningsnetbeheerder Elia becijferde dat tegen 2025 nood is aan 3,9 gigawatt extra capaciteit. Een belangrijk deel daarvan zou moeten komen van gascentrales die flexibel aan en af kunnen schakelen en dus als back-up kunnen dienen als er weinig wind- en zonne-energie is.

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) werkte een subsidiemechanisme uit, het zogenaamde CRM-mechanisme, zodat investeerders zeker kunnen zijn van de rendabiliteit. Van der Straeten gaat ervan uit dat er voor 2,3 gigawatt aan nieuw te bouwen productiecapaciteit moet bijkomen, waarvoor in oktober op een eerste veiling subsidies worden toegewezen.

Het is nog wachten op een Europees fiat voor dat CRM-steunmechanisme, maar Van der Straeten toonde zich vooral bezorgd over de vergunningen voor de bouw van gascentrales. 'Ik heb het investeringskader in een recordtijd in orde gebracht, nu is het aan de andere overheden om hun deel van de verantwoordelijkheid op te nemen’, liet ze weten.

Dat de deputatie van Vlaams-Brabant donderdagavond besliste om geen vergunning af te leveren voor de gascentrale van Vilvoorde, waarbij Engie Electrabel naast de oude Vilvoordse centrale van 255 megawatt een veel grotere nieuwe gascentrale wil bouwen met een capaciteit van 870 megawatt, is dan ook een streep door de rekening.

Tegenvallers

Het is niet de eerste tegenvaller. Eerder weigerde de Limburgse deputatie al een vergunning af te leveren voor Dilsen-Stokkem. Het dossier ligt nu in beroep bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). In Antwerpen trok BASF ook al een project voor de bouw van een gascentrale in. Er is nog één aanvraag lopende in Limburg voor Tessenderlo.

Voorlopig kreeg alleen Luminus groen licht voor haar gascentrale in het Oost-Vlaamse Wondelgem. De bestaande installatie van 390 megawatt mag er blijven draaien, en Luminus kreeg ook groen licht om op de site zes bijkomende gasturbines te bouwen, met samen 234 megawatt extra voor piekmomenten.

In Wallonië loopt het al evenmin op wieltjes. De regering-Di Rupo heeft immers beslist dat er bij de bouw van gascentrales werk moet worden gemaakt van het afvangen van de CO2-uitstoot, wat de kostprijs de hoogte injaagt en investeerders doet afhaken.

Ook Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), die in beroep moet oordelen over de geweigerde vergunningen, liet al verstaan dat vergunningen door de stikstofproblematiek in Vlaanderen niet vanzelfsprekend zijn. Dat gascentrales CO2 uitstoten, terwijl die uitstoot moet worden teruggedrongen, is een bijkomende hinderpaal.