Khattabi staat symbool voor verzuring tussen Bouchez en Nollet

Dat gewezen Ecolo-voorzitster Zakia Khattabi weer geen groen licht heeft gekregen in de Senaat om rechter te worden bij het Grondwettelijk Hof, illustreert dat het niet meer botert tussen de Franstalige blauwen en groenen.

Nog voor de geheime stemming was afgelopen, gaf Zakia Khattabi op Facebook haar nederlaag al toe. Ze was graag rechter geworden van het Grondwettelijk Hof, 'maar sommigen hebben daar anders over beslist, waarvan akte. Ik zet mijn politiek engagement dus verder in het parlement', liet Khattabi weten.

Toen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez had laten verstaan dat de Franstalige liberalen haar kandidatuur niet meer zouden steunen, wist Khattabi dat de vereiste tweederdemeerderheid in de Senaat geen haalbare kaart meer was. Bij een eerste voordracht in januari - toen ze nog wel de steun had van Bouchez - was het ook al niet gelukt. Het Vlaams Belang en de N-VA hadden zich openlijk tegen haar kandidatuur gekant, en ook bij Open VLD en CD&V werden vraagtekens geplaatst.

Vivaldi-coalitie

Dat Khattabi en de groenen het deksel weer op de neus hebben gekregen, is andermaal een indicatie dat een Vivaldi-coalitie tussen socialisten, liberalen, groenen en CD&V niet meteen te verwachten valt. Al worden daarover geen al te grote conclusies getrokken bij de groenen. In het parlement worden geregeld groene voorstellen met een Vivaldi-meerderheid goedgekeurd, zoals de strakke voorwaarden voor staatssteun aan bedrijven, wordt opgemerkt. Maar of het ooit nog tot een Vivaldi-coalitie komt, daar twijfelen de groenen ondertussen zelf ook hard aan

De kortsluiting tussen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Ecolo-voorman Jean-Marc Nollet dreigt de samenwerking tussen blauw en groen op het federale schaakbord nog meer te bemoeilijken.

Wat wel duidelijk is, is dat het niet meer botert tussen MR-voorzitter Bouchez en Ecolo-voorman Jean-Marc Nollet. Die zijn met elkaar in de clinch gegaan nadat Nollet de regering-Wilmès had aangevallen, omdat die in haar exitstrategie wel voor de bedrijven was opgekomen, maar niet voor de mensen. Die aanval vond Bouchez laaghartig, omdat de groenen via de Waalse regering, de Brusselse regering en de regering van de Franse Gemeenschap mee beslissen in de Veiligheidsraad, en ook in de 'superkern' hun woordje kunnen doen over het beleid.