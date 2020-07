Klant zonder mondmasker riskeert 250 euro boete

Vanaf zaterdag is het dragen van een mondmasker in winkels verplicht.

Vanaf zaterdag is het verplicht een mondmasker te dragen op een hele reeks plaatsen, zoals winkels, winkelcentra, bioscopen en musea. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 250 euro.

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land kondigde de uitbreiding van de mondmaskerverplichting donderdagavond aan. De aankondiging kwam er nadat de Hoge Gezondheidsraad had aanbevolen om het dragen van mondmaskers te verplichten in winkels. Na overleg met de experten van de GEES besliste het Overlegcomité om dat advies te volgen.

Wie de regels niet naleeft, riskeert een boete van 250 euro, bleek uit de publicatie van het ministerieel besluit vrijdagavond in het Staatsblad. Handelaars of uitbaters die de verplichting niet naleven, kunnen een boete krijgen van 750 euro. Voor wie de minnelijke schikking weigert of meermaals in overtreding is, kan de boete oplopen tot 4.000 euro en/of een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden.

In het Staatsblad verscheen ook de volledige lijst van plaatsen waar het nu bijkomend verplicht is mond en neus te bedekken met een mondmasker, sjaal of een ander stoffen alternatief: winkels, winkelcentra, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea, bibliotheken, casino's, speelautomatenhallen en de publiek toegankelijke delen van de gerechtsgebouwen. In cinema's mag het masker kort af om iets te eten of te drinken, bleek vrijdagavond.

Banken werden niet specifiek genoemd, maar volgens sectorfederatie Febelfin geldt de verplichting ook daar. Dat betekent dat klanten een mondmasker moeten dragen in de publieke ruimte van de bankkantoren, zoals de selfbankingruimte. Het is al langer verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer, in stations en luchthavens.