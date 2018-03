Kleinere bedrijfswagen levert amper extra loon op

Kiezen voor een deel cash wordt zwaarder belast. Zo hoopt de federale regering mensen aan te zetten te kiezen voor duurzame verkeersvoeren, zoals een abonnement op het openbaar vervoer of een fiets.

Het parlement zet volgende week het licht op groen voor de cash-for-cars. Werknemers kunnen hun bedrijfswagen inruilen voor een licht belaste cashvergoeding. Dat kan tot 700 euro netto per maand opleveren.

Openbaar vervoer of fiets

Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers binnenkort hun bedrijfswagen ruilen voor een kleiner en milieuvriendelijker model . Met het overige budget kunnen ze duurzame verkeersvormen zoals een abonnement op het openbaar vervoer of een fiets kopen. Als er geld overblijft, wordt dat uitbetaald.

Op welke manier dat geld moet worden belast, was lang een struikelblok. Tegen hetzelfde gunstige tarief als de cash-for-cars, waardoor de belasting beperkt blijft? Tegen een tarief dat is aangepast aan de keuze van een al dan niet milieuvriendelijke bedrijfswagen, zoals de sociale partners voorstelden? Of tegen hetzelfde belastingtarief als het brutoloon, wat een vrij hoge belasting betekent?