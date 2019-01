'Klimaatkinderen' zetten politiek in spagaat

Het jongerenprotest voor een forser beleid tegen de klimaatopwarming zwelt aan. De politieke partijen zoeken elk hun manier om de beweging te recupereren.

Bij de derde betoging in evenveel weken is het aantal ‘bosbrossers’ vertienvoudigd tot 35.000. Daarnaast kwamen ook in andere Vlaamse steden duizenden jongeren op straat. De actie van de scholieren krijgt extra wind mee omdat nu ook studenten zich hebben aangesloten. Ook een beweging van ‘klimaatbompa’s’ is boven het doopvont gehouden. Woede over het Belgische klimaatbeleid, dat te veel te kort zou schieten, vormt de kern van het protest.

Tot verkiezingen in mei

De jongeren zijn van plan door te gaan met wekelijkse betogingen in Brussel tot aan de nationale verkiezingen in mei. Daarnaast beginnen ze lokale acties. De Belgische scholieren en studenten krijgen steun van de 16-jarige Zweedse klimaatcelebrity Greta Thunberg. Zij is de inspiratiebron van het Belgische gezicht van de klimaatjongeren, Anuna De Wever (17). Thunberg begon afgelopen zomer als eerste te spijbelen en wekenlang voor het Zweedse parlement post te vatten uit protest tegen het lakse klimaatbeleid. ‘De Belgische jongeren zijn helden’, twitterde de jonge Zweedse gisteren.

Thunberg is deze week uitgenodigd op de wereldleidersjamboree in Davos. Terwijl politici en bedrijfsleiders met privéjets naar Zwitserland vlogen, was zij 32 uur onderweg met de trein. Klimaatactivisten vinden dat vliegtuigen teveel broeikasgassen uitstoten.

Davos symboliseert hoe de politiek het klimaatprotest probeert te recupereren. Zowel Kamerlid Kristof Calvo (Groen) als kandidaat-parlementslid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) doken op bij de betogingen. Maar de jongeren laten zich niet zomaar kapot knuffelen door de deelname van politici van extreemlinks tot -rechts aan hun mars of invitaties op ministeriële kabinetten en partijhoofdkwartieren. ‘We hebben contact opgenomen met de bevoegde Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), omdat ze ons een debat beloofd had. Het lijkt erop dat we genegeerd worden’, aldus De Wever.

Gele hesjes

Net als bij het protest van de gele hesjes rollen politici bij de klimaatacties over elkaar heen om te bewijzen dat zij het beste luisteren naar de mensen. Maar het zorgt voor een pijnlijke spagaat, die door de mensen in beide protestbewegingen snel als ongeloofwaardig wordt beschouwd.

De moeilijkheid is dat de twee bewegingen - de gele hesjes begonnen met geklaag over te hoge brandstofprijzen - in botsing komen. Want beter klimaat komt vaak neer op maatregelen die het leven duurder maken, zoals de stroomfactuur. De klimaatbeweging wint zieltjes buiten haar traditionele achterban, maar heeft ook een zwakke flank. De meest fervente klimaatstrijders eisen een rem op consumptie en economische groei, wat neerkomt op een daling van de globale levensstandaard. Maar daar wil het politieke centrum, dat uiteindelijk beslist, niet aan omdat het neerkomt op politieke zelfmoord.

Groen belooft plechtig dat klimaatbeleid ook sociaal zal zijn, net als andere linkse partijen. De N-VA zet daar ter rechterzijde richting de verkiezingen nu het ecorealisme tegenover, een stroming binnen de milieu- en klimaatbeweging die pleit voor kernenergie. Die houdt volgens de N-VA de goede balans tussen duurzaamheid en betaalbaarheid.