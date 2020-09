Klimaatverandering leidt in 2050 tot 9,5 miljard kosten en 3 miljard baten

De klimaatverandering zal in 2050 in België leiden tot een extra kost van bijna 9,5 miljard euro of 2 procent van het bbp door extreme hitte, droogte en overstromingen. De geschatte baten, onder meer door de zachtere zomers, worden op 3 miljard euro of 0,65 procent van het bbp geschat.

Dat blijkt uit de Evaluatie van de socio-economische impact van klimaatverandering in België, een studie van het kenniscentrum Vito, Kenter en EcoRes in opdracht van de Nationale Klimaatcommissie.

In België zal de klimaatverandering leiden tot warmere en drogere zomers en mildere en nattere winters. Hittegolven, overstromingen en droogte lijken het grootste deel van de klimaatdreiging te vormen, zeggen de onderzoekers. België is extra kwetsbaar omdat een groot deel van de bevolking in stedelijke gebieden woont. Dat versterkt de nadelige effecten van hitte (stedelijk hitte-eilandeffect) en overstromingen (doorlaatbare oppervlakken).

De onderzoekers verwachten voorts dat groepen in de samenleving die nu al kwetsbaar zijn (mensen met een slechte gezondheid, met een laag inkomen of met onaangepast onderdak), vaak ook het kwetsbaarst zullen zijn voor de effecten van klimaatverandering.

Oversterfte

Tegen 2050 verwacht de studie een oversterfte van 926 mensen per jaar door de klimaatverandering. De economische kost wordt geschat op 1,4 tot 2,7 miljard euro per jaar. Een hoge omgevingstemperatuur veroorzaakt ook ziekten zoals hitte-uitputting en hitteberoerte en verergert verschillende, veel voorkomende cardiovasculaire en longaandoeningen. Een ruwe schatting voor de toekomst levert tot 60.000 extra ziekenhuisopnames op door hittestress tijdens warme zomers.