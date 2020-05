Klok tikt ongenadig voor Brussels Airlines

Brussels Airlines blijft bibberen voor zijn toekomst. De ontmoeting met de Lufthansa-top leverde de regering geen garanties op. In de Wetstraat groeit de twijfel of de regering belastinggeld in Brussels Airlines moet steken.

Carsten Spohr, de CEO van eigenaar Lufthansa, zakte vrijdag met een klein vliegtuig af naar Brussel voor een ontmoeting met de federale regering. Maar het ‘correcte’ gesprek over de redding van de noodlijdende Belgische dochter leverde geen resultaat op. ‘De ontmoeting heeft beide partijen de kans gegeven hun respectieve standpunten toe te lichten en een begin van toenadering te bewerkstelligen’, luidde achteraf een persbericht van federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

De Belgische luchtvaartmaatschappij kondigde dinsdag aan haar activiteiten met een kwart in te krimpen. Duizend jobs zijn bedreigd en 24 bestemmingen sneuvelen, grotendeels in Zuid- en Oost-Europa. Daarnaast vraagt Brussels Airlines 290 à 390 miljoen euro staatssteun om de coronacrisis te overleven.

‘We moeten niet terug naar staatsbedrijven.’ Joachim Coens Voorzitter CD&V

De regering maakte Spohr duidelijk dat ze alleen in Brussels Airlines investeert als Lufthansa zekerheid geeft over ‘de correcte uitvoering van een realistisch en toekomstgericht businessplan’. Dat moet op winstgevende groei gericht zijn, ecologisch verantwoord zijn en tewerkstellingsvooruitzichten bieden.

Cashreserve

De gesprekken lopen moeizaam omdat Lufthansa voorlopig niet met concrete beloftes over de brug komt. De komende dagen onderhandelen beide partijen voort. Opmerkelijk is dat de regering stelt dat een akkoord pas mogelijk is als de directie ook een akkoord bereikt met de vakbonden over de aangekondigde herstructurering. De christelijke bond ACV wil evenwel eerst duidelijkheid over de deal tussen Lufthansa en de regering.

Nog belangrijker zijn de onderhandelingen in Duitsland. Lufthansa onderhandelt met de regering-Merkel over een reddingspakket van 9 miljard euro. Zolang in Berlijn witte rook uitblijft, wordt hier weinig beweging verwacht.

Voor Brussels Airlines dringt de tijd. Volgens een document dat de directie in het kader van de wet-Renault aan de overheid bezorgde en waarover L’Echo donderdag berichtte, zit de cashreserve vanaf woensdag 11 miljoen euro in het rood. De woordvoerster van Brussels Airlines noemde dat ‘volledig valse informatie’. CEO Dieter Vranckx zei dinsdag dat Brussels Airlines nog tot eind mei geld heeft.

In de Wetstraat groeit de twijfel of de regering belastinggeld in Brussels Airlines moet steken. ‘Nee’, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens in L’Echo. ‘We moeten niet terug naar staatsbedrijven.’ Steun voor de luchtvaartmaatschappij is een gevaarlijk precedent als andere bedrijven om hulp vragen om de coronacrisis door te komen. Al delen de federale regering en Lufthansa de ‘vaste overtuiging om tot een vruchtbaar akkoord te komen’, zeggen ze.