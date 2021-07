Klok tikt voor uw jaarlijkse belastingaangifte

Een belastingaangifte via Tax-on-web moet uiterlijk donderdag 15 juli middernacht ingediend zijn.

Drie dagen voor de deadline van 15 juli hebben bijna 1,38 miljoen burgers een digitale belastingaangifte ingediend. Dat is een stijging met 5,3 procent in vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is tevreden dat steeds meer mensen vlot de weg naar Tax-on-web vinden, maar doet ook een oproep om niet te wachten tot enkele minuten voor de deadline. Vorig jaar klokte Tax-on-web af op zo’n 1,6 miljoen aangiften.

Deadline

Als u zelf uw belastingaangifte indient, moet u dat uiterlijk komende donderdag elektronisch doen. Voor een aangifte op papier is het te laat: de deadline lag op 30 juni. Bij een laattijdige aangifte riskeert u een administratieve boete.

Laat u uw belastingaangifte indienen door een mandataris – zoals een boekhouder of een belastingadviseur – dan heeft die de tijd tot 21 oktober. Maar u moet die persoon wel voor eind augustus contacteren om een mandaat te activeren.

Vooraf ingevulde aangifte

Ook voor wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VAA) heeft ontvangen en elektronisch correcties wil doen, geldt de deadline van 15 juli. Het document bevat alle gegevens die de fiscus kent en een belastingberekening op basis daarvan. Let op als u met een mandataris zoals een boekhouder of belastingadviseur werkt: ook die kan maar tot en met 15 juli een voorstel van vereenvoudigde aangifte wijzigen via Tax-on-web. Het is niet langer mogelijk om na die termijn een VVA te veranderen.

Iedereen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen, moet de vermelde gegevens grondig controleren. Zoniet riskeert u geld mis te lopen.

Vooral uw gezinssituatie moet een punt van aandacht zijn. Denk maar aan een recente wijziging in uw kinderlast, de regeling van co-ouderschap, de kosten voor kinderopvang en betaalde of ontvangen onderhoudsgelden. Controleer of alle belastingvoordelen waarop u recht hebt, zijn opgenomen. Denk aan een giften, dienstencheques, een lening of een levensverzekering voor het langetermijnsparen.

Ook beleggers moeten waakzaam zijn. Tot 800 euro aan dividenden is vrijgesteld van roerende voorheffing, maar die vrijstelling is nooit automatisch verrekend in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. U moet ze zelf uitdrukkelijk vragen.

Hulp bij invullen

Door de coronacrisis waren er dit jaar geen face-to-face-invulsessies in de lokale belastingkantoren en gemeenten. Als alternatief bood de fiscus telefonische hulp. Wel was er een noodoplossing voor de meest kwetsbaren. Voor wie een aangifte per telefoon niet kan – door bijvoorbeeld een taalprobleem, ongeletterdheid of omdat de aangifte uiterst complex is – is een fysieke afspraak geregeld.

'Het is de bedoeling om volgend jaar opnieuw zitdagen te organiseren zoals we die kenden vóór de coronacrisis: in tal van openbare gebouwen in onze steden en gemeenten. Dienstverlening dicht bij de mensen blijft voor mij een absolute prioriteit’, zegt Van Peteghem.