Kloof tussen goede en slechte verdieners groeit

Het salarisverschil tussen de best en slechtst betaalde jobs is de voorbije zes jaar met 5 procent toegenomen. Terwijl de mensen met laagbetaalde jobs hun loon amper zagen stijgen, slaagden vooral de goede verdieners erin hun salaris op te krikken.

Dat blijkt uit een analyse door het sociaal secretariaat Acerta van de loongegevens bij ruim 40.000 werkgevers.

Een voltijdse werknemer die tot de 10 procent met de hoogste lonen behoort, ontving vorig jaar een gemiddeld brutomaandloon van 5.030 euro, inclusief bonussen. Dat is 430 euro extra in zes jaar tijd. De categorie met de 10 procent laagste lonen kreeg in die periode gemiddeld maar 80 euro extra, tot een brutoloon van 1.790 euro. De beste verdieners krijgen nu 2,8 keer zo veel als de laagste verdieners.

De goede bedrijfsresultaten vertalen zich in hogere bonussen, vooral voor zij die al in de beter betaalde functies zitten. Dirk Wijns directeur Acerta Consult

‘Vooral de werknemers die al een hoger loon hebben, profiteren van de goed draaiende economie’, verklaart Dirk Wijns, directeur bij Acerta Consult. ‘Goede bedrijfsresultaten vertalen zich in hogere individuele bonussen en vaak is het pas vanaf een bepaald functieniveau dat je daar aanspraak op maakt. Tegelijk neemt de arbeidsmobiliteit toe. Mensen gaan sneller elders aan de slag en als ze een hoger salarisaanbod krijgen van een concurrerend bedrijf, staan ze veel sterker om bij hun baas opslag te vragen.’

De toename van de loonspanning situeert zich voor het grootste deel vorig jaar, toen de economische motor weer op volle toeren draaide. Ten opzichte van 2016 nam het verschil tussen de hoogste en laagste lonen met ruim 3 procent toe. De verwachting is dat die tendens zich dit jaar doorzet omdat bedrijven de strijd om talent opvoeren. ‘Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt staan werknemers met gegeerde profielen nog sterker om over opslag te onderhandelen’, zegt Wijns.

‘Die tendens is meer uitgesproken in het hogere loonsegment, waar bedrijven nog harder vechten om goed personeel aan te trekken en te houden.’

De toenemende loonspanning wordt wel afgeremd door ons belastingsysteem. Door de progressieve personenbelasting worden topsalarissen verhoudingsgewijs zwaarder belast, waardoor de kloof tussen hoge en lage nettolonen kleiner is dan die tussen de brutolonen.

Verschillen sterker bij mannen

Niet overal is het verschil tussen goede en slechte verdieners even groot. De mannen met de hoogste lonen verdienen drie keer zo veel als de mannen met de laagste lonen. Bij de vrouwen is dat verschil minder uitgesproken. Daar krijgen de topverdieners 2,6 keer zoveel.

De grotere loonkloof bij de mannen is vooral het gevolg van het feit dat meer mannen in competitieve sectoren werken, zegt Dirk Wijns, directeur bij Acerta Consult.

‘Vrouwen werken vaker in de social profit, zoals onderwijs en zorg. Daar speelt het spel van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veel minder, waardoor de loonspanning een pak lager ligt dan in de profitsector. Maar dat zal niet blijven duren. Vandaag studeren meer vrouwen dan mannen met een diploma hoger onderwijs af. Vrouwen zullen vaker naar hun werkgever stappen en zeggen: ‘ik verdien beter’. Op die manier zullen de loonverschillen tussen vrouwen onderling toenemen.’

Internationaal

Het verschil tussen de topverdieners en de lagere salarissen is minder uitgesproken bij arbeiders dan bij bedienden. Arbeiders krijgen minder ruimte voor individuele loononderhandelingen en hun salarissen zijn meer afhankelijk van de collectieve arbeidsovereenkomsten tussen vakbonden en werkgevers.

Ondanks de toenemende loonspanning is het verschil tussen goede en slechte verdieners in België nog relatief beperkt. In een ranking van de federale overheidsdienst Economie komt België op de derde plaats in de groep van Europese landen met de kleinste loonverschillen. In al onze buurlanden is de loonkloof groter. In Duitsland verdienden de 10 procent beste verdieners in 2010 ruim vier keer zo veel als de 10 procent met de laagste salarissen.