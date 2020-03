Koen Geens bepleit nieuwe architectuur voor België

'De motor van België stokt vandaag opnieuw', schrijft CD&V-vicepremier Koen Geens in een blog op zijn website. 'Het is dus de hoogste tijd voor een een nieuwe architectuur voor België.'

Nu er heel wat druk wordt gezet op CD&V om een noodregering mogelijk te maken, plaatst kopstuk Koen Geens een blog op zijn website, waarin hij uitgebreid beargumenteert dat er een nieuwe diepgaande staatshervorming moet komen, zelfs al is er sociaal-economisch stormweer op komst.

De vicepremier van CD&V vindt het de hoogste tijd voor een nieuwe staatshervorming, omdat de motor van België opnieuw stokt. 'Het is dus de hoogste tijd om een architectuur te ontwikkelen voor België die toestaat om quasiautomatisch, volgens voorgeschreven regels en binnen een termijn van hooguit enkele maanden na de verkiezingen een stabiele regering te vormen met een degelijk programma dat van de meerderheid het vertrouwen krijgt.'

Versplintering

Niet alleen de architectuur moet worden herbekeken, ook de bevoegdheidsverdeling in België, meent Geens. 'De leidraad is de autonomie van de deelstaten', klinkt het. Volgens Geens is 'de gezondheidszorg (naast strafuitvoering, mobiliteit, migratie...) hopeloos versplinterd tussen de deelstaten en België (...) Een overheveling naar de deelstaten naar het model van de kinderbijslag lijkt niet langer ondeelbaar', luidt het.