Koen Geens moet regering vormen

Koning Filip geeft CD&V-boegbeeld Koen Geens de opdracht een regering te vormen. De aanstelling komt als een complete verrassing, zelfs bij CD&V.

Rond half acht draaide de zwarte Volvo van Koen Geens plots de oprit op van het paleis van Brussel. Koning Filip ontving hem voor een audiëntie nadat hij eerder op de avond had samengezeten met de informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR). Die legden eerder op de avond verrassend hun opdracht neer. Het duo werd pas begin volgende week op het paleis verwacht.

De koning stuurt nu Geens het veld in. ‘De koning heeft vastgesteld dat de gesprekken tussen de partijen nog niet geleid hebben tot de vorming van een coalitie die de steun geniet van een parlementaire meerderheid. Hij heeft de heer Koen Geens met de opdracht belast de nodige initiatieven te nemen om de vorming van een volwaardige regering mogelijk te maken’, klonk het na de audiëntie met de CD&V’er in een persbericht.

De aanstelling van Geens komt totaal onverwacht. Vorig weekend deden Coens en Bouchez een ultieme poging om de N-VA en de PS dichter bij elkaar te brengen. CD&V wil dat alles wordt geprobeerd om die twee partijen, die respectievelijk de grootste zijn in Vlaanderen en Franstalig België, samen in een regering te krijgen. Die ultieme poging draaide afgelopen maandag uit op een veto van de PS.

Vivaldi

Het enige realistische alternatief voor een regering met de PS en de N-VA is de Vivaldi-coalitie. Dat is een paars-groene regering aangevuld met CD&V. Afgelopen week maakten de christendemocraten nog eens duidelijk dat Vivaldi voor hen vooralsnog geen optie is, waardoor de formatie muurvast leek te zitten. Plots had iedereen het over vervroegde verkiezingen.

Vervroegde verkiezingen zijn voor zowat alle partijen het horrorscenario. De vrees voor die vervroegde stembusgang deed ook de Franstalige partijen beseffen dat N-VA-voorzitter Bart De Wever dan toch beter eens aan zet kan komen.

Afgelopen week werd afgetoetst of De Wever en Magnette samen het veld in kunnen worden gestuurd. Dat scenario botste op een staalhard ‘non’ van de PS. De Wever alleen was het alternatief, een denkspoor waar CD&V al weken op aandringt. Met dat voorstel trokken de informateurs gisteravond naar het paleis. De Wever zelf had bij wijze van spreken zijn pak al aangetrokken en stond klaar om naar Brussel te rijden.

Derde denkspoor

Tijdens de audiëntie kwam nog een derde denkspoor op tafel: een koninklijke opdracht voor Koen Geens. Afhankelijk van de bron was het een voorstel van Bouchez of van Geens zelf. Die heeft in alle geval een vlotte toegang tot het paleis, want Vincent Houssiau, de kabinetschef van de koning, is een voormalige kabinetsmedewerker van hem.

Coens, naast informateur ook CD&V-voorzitter, zou niet op de hoogte zijn geweest van het voorstel-Geens. Hij verliet het paleis eerder dan Bouchez. Die verdedigde gisteravond de keuze voor Geens - die hij de titel preformateur toedicht - op Twitter. ‘CD&V zal haar dilemma moeten uitklaren’.

Geens sprak over een ‘open opdracht’ en ‘gaat met alle partijen spreken’. De N-VA ziet de aanstelling van Geens als een bocht naar Vivaldi. ‘De slang komt alleen boven om te eten’, is er te horen. Versta: als Geens in het spel komt, is het serieus. Bij de PS kijken ze op dezelfde manier naar de beslissing. ‘We zien dit als een teken dat eindelijk andere pistes dan PS-N-VA zullen worden getest.’

De vraag is nu: welk antwoord gaat CD&V formuleren op haar dilemma. Partijtoppers als Hilde Crevits klikten zich de afgelopen weken zo hard vast aan de N-VA dat ze de Vlaams-nationalisten moeilijk kunnen lossen. En wat als Geens cavalier seul heeft gespeeld? Dan zal intern nog een hartig woordje worden gesproken.