Koen Geens om zes uur naar Paleis

Geens werd in principe pas maandag verwacht op het Paleis om verslag uit te brengen. Nadat PS-voorzitter Paul Magnette een bazooka afvuurde op de poging van koninklijk opdrachthouder Geens om PS en N-VA samen te brengen, is het volgens CD&V-kringen gedaan voor Geens.

Het is de vraag of Koen Geens nu zijn ontslag zal aanbieden aan de Koning. Of dat hij met een stand van zaken komt. Dat Paul Magnette alle deuren heeft dichtgegooid, doet de vraag rijzen op alle hoofdkwartieren hoe het nu verder moet. Verkiezingen lijken onafwendbaar te worden, want CD&V lijkt na de demarche van Magnette minder dan ooit van plan te draaien naar een Vivaldi-coalitie.