Koen Geens op weg naar koninklijke opdracht

CD&V-boegbeeld Koen Geens is door de koning in audiëntie ontvangen. Mogelijk vraagt Koning Filip hem om een poging te ondernemen om een regering te vormen.

Koning Filip riep vanavond onverwachts de informateurs Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens naar het Paleis. In principe liep hun opdracht nog tot volgende week dinsdag, maar die werd prompt beëindigd. Blijkbaar is het op en zien ze geen uitweg om uit de politieke impasse te geraken.

Intussen is de CD&V'er Koen Geens op het Paleis aangekomen. De verwachting is dat hij een opdracht zal krijgen van de Koning.

Sleutels

Een verrassende keuze van de Koning, want velen gingen er van uit dat N-VA-voorzitter Bart De Wever in het veld zou worden gestuurd al dan niet in combinatie met PS-voorzitter Paul Magnette.

Maar het Paleis kiest dus voor Geens. Hij krijgt de sleutel in handen om een paars-gele regering proberen te vormen. Lukt dat niet, kan hij terug schakelen naar een paars-groene coalitie aangevuld met CD&V. Het is niet uitgesloten dat Geens in de ene of de andere coalitie de sleutels van de Wetstraat 16 in handen krijgt.