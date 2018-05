Koen Geens wordt niet tot ontslag gedwongen

Noch vanuit de regering noch vanuit zijn eigen partij CD&V wordt er aangestuurd op het ontslag van minister van Justitie Koen Geens. Dat vernam De Tijd.

Het is duidelijk dat het drama in Luik steeds meer nazindert op het politieke toneel. De regering-Michel zet zich schrap, voor het parlementair debat over Luik dat er zo meteen aankomt.

Premier Charles Michel en zijn topministers staken op een kernkabinet de koppen al even bijeen. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) liet verstaan dat er meer duidelijkheid moet komen. Er is ongerustheid over de nieuwe feiten die naar boven komen over de Luikse schutter Benjamin Herman.

Daaruit blijkt dat het wel degelijk al mis is gegaan bij vorige tijdelijke verloven uit de gevangenis. En er komen steeds meer elementen naar boven die aantonen dat Benjamin Herman is geradicaliseerd in de gevangenis.

Het doet de vraag rijzen of minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zijn politieke verantwoordelijkheid niet moet nemen. Temeer omdat hij 'niet de volle waarheid' heeft gesproken over het verloop van het penitentiair verlof, zoals hier en daar te horen is.

Geens verklaarde dat het altijd goed was gegaan met de verloven. 'Als iets dertien keer goed gaat, gaat het normaal de veertiende keer niet verkeerd', zei de minister op de dag van de aanslag. In 2016 overviel Benjamin Herman evenwel een bloemist, tijdens een penitentiar verlof. 'Dat wekt de indruk dat hij dit wilde verzwijgen'.

Maar op de kern is duidelijk geworden dat geen van de regeringspartijen aanstuurt op het ontslag van Geens. Dat is zijn persoonlijke keuze, luidt het.

Het is wel nog maar de vraag wat CD&V-voorzitter Wouter Beke doet? Eind vorig jaar, toen Theo Francken onder vuur lag in volle Soedan-crisis, wees Beke er nog op dat CD&V-ministers een track record hebben als het gaat om het nemen van hun politieke verantwoordelijkheid, zo is men bij de N-VA niet vergeten.

Maar Wouter Beke laat Koen Geens niet vallen, zo blijkt uit zijn reactie.