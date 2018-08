Koen Kennis is Vlaams mandatenkampioen

Koen Kennis, schepen voor de N-VA in Antwerpen, is met 18 betaalde mandaten de kampioen onder de Vlamingen. Dat blijkt uit de mandatenlijst die vanmorgen in het Staatsblad is verschenen.

Politici en hoge ambtenaren moeten elk jaar de lijst met hun mandaten en een vermogensaangifte indienen bij het Rekenhof. Die lijst verscheen vanmorgen in het Staatsblad.

Daaruit blijkt dat bij de Vlamingen de Antwerpse N-VA-schepen Koen Kennis de meeste betaalde mandaten achter zijn naam heeft staan. In totaal oefent hij naast zijn mandaat als schepen in Antwerpen 36 mandaten uit, waarvan 18 betaald. Zo is hij voorzitter van PMV en is hij bestuurder bij tal van intercommunales zoals FINEA, IMEA, Integan, de haven van Antwerpen, Telenet Vlaanderen...

Walloniƫ telt mandatarissen met nog meer betaalde postjes. Op nummer 1 staat Eliane Daels, schepen voor de PS in Evere, met 29 betaalde mandaten. Max Munix, gemeenteraadslid voor de MR in de Duitstalige gemeente Kelmis, volgt op 2 met 23 betaalde postjes. Daarna volgt Koen Kennis.