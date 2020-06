Koning Filip betuigt 'diepste spijt' voor Belgische wandaden in Congo

In een brief aan president Félix Tshisekedi, ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid, betuigt koning Filip zijn 'diepste spijt' voor de wandaden die zijn aangericht tijdens het bewind van Leopold II en de koloniale periode.

'Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden. Wonden die -tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie, nog te sterk aanwezig in onze samenleving', klinkt het in de brief, waarvan melding wordt gemaakt in meerdere kranten.