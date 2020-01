Koning Filip geeft Coens en Bouchez extra tijd

Informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) krijgen twee weken extra tijd om de opening van N-VA-voorzitter Bart De Wever richting de PS te onderzoeken.

Meer dan een maand geleden stuurde koning Filip Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez, toen beiden kersvers voorzitter van hun partij, het veld in om uit te zoeken welke partijen samen een federale regering kunnen vormen. Tot een doorbraak kwam het nog niet, maar toch vinden de informateurs dat ze voldoende in handen hebben om hun opdracht verder te zetten. Koning Filip heeft hun opdracht na een audiëntie maandag verlengd.

'De informateurs hebben aan de Koning verslag uitgebracht', zo deelde het paleis maandagmiddag mee. 'De Koning heeft hun opdracht verlengd met het oog op het verder verduidelijken van de verschillende standpunten. Zij zullen hun conclusies voorleggen ten laatste op 28 januari en een tussenverslag uitbrengen op 20 januari.'

Over de precieze finaliteit van Coens en Bouchez bestaat verwarring. Bouchez reed de voorbije weken voor een Vivaldi-regering, waarbij de paars-groene familie van liberalen, socialisten en groenen wordt versterkt door CD&V. Coens volgde evenwel een ander spoor, want zijn doel is nog altijd te komen tot een regering waartoe zowel de N-VA als de PS - respectievelijk de grootste partij in Vlaanderen en in Franstalig België - behoren.

Opening naar PS

De PS, wiens steun nodig is om tot een werkbare federale meerderheid te komen, wijst gesprekken met de N-VA al weken van de hand. De Vlaams-nationalisten willen wel spreken en voorzitter Bart De Wever maakte, door het op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij afgelopen weekend nadrukkelijk over een verhoging van de pensioenen te hebben, een nieuwe opening.

De Wever stelde dat een volgende regering het beleid van de regering-Michel moet verderzetten. 'Aleen zo krijgen we ruimte voor een sterker sociaal beleid, en dan denk ik prioritair aan de verhoging van de lage pensioenen', verklaarde de N-VA-voorzitter. De verhoging van de pensioenen is een van de belangrijkste prioriteiten van de PS.

CD&V speelt het hard

Zeker bij CD&V wordt de opening van De Wever gepercipieerd als een uitgestoken hand, een die er bovendien zou zijn gekomen op aandringen van Coens. Die wil de komende week dan ook gebruiken om uit te zoeken hoe de PS en de N-VA samen in een regering kunnen worden ondergebracht. De christendemocraten hopen dat het de Franstaligen intussen is beginnen te dagen dat in de huidige omstandigheden geen andere regering - dus ook Vivaldi niet - zullen ondersteunen.

CD&V-boegbeeld Hilde Crevits maakte afgelopen weekend in De Tijd nog duidelijk dat haar partij Vivaldi niet gaat vervoegen. 'Er is een nipte meerderheid voor paars-groen. Die partijen hebben ons daar niet voor nodig. Als ze zo’n regering willen, moeten ze die vooral vormen', stelde ze.

Welke partijen?

Als alternatief wordt er bij de christendemocraten gedacht aan een paars-gele regering, al is het onduidelijk welke partijen daar in moeten zetelen. Een optie is een regering van de 'Zweedse' partijen die de Vlaamse regering vormen - de N-VA, Open VLD en CD&V - met de PS, de sp.a en de MR. Anders dan Vivaldi beschikt zo'n regering wel over een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens.

Een deel van Open VLD, waaronder voorzitster Gwendolyn Rutten, staat daar evenwel niet voor te springen omdat hun voorkeur bij Vivaldi ligt. Bovendien is er in zo'n constellatie een partij op overschot, want altijd tot spanningen leidt. De PS heeft bovendien meermaals te kennen gegeven dat ze de Zweedse regering-Michel nog zou depanneren.

Chicken game

Een andere mogelijkheid is dat Open VLD opzij wordt geschoven, waardoor er een regering met aan Vlaamse zijde N-VA, CD&V en sp.a en aan Franstalige zijde met de PS en de MR wordt gevormd. Ook die constellatie heeft een meerderheid aan de beide zijden van de taalgrens, maar is geen depannage van Zweeds en alle partijen zijn nodig.

Voor de groenen is er in de paars-gele scenario's geen plaats. Jean-Marc Nollet, de voorzitter van Ecolo, roept de andere partijen dan ook op om geen nieuwe gesprekken op te starten met de N-VA. De Vlaams-nationalisten zijn er volgens hem enkel uit op tijd rekken 'om de boel te laten verrotten'. Wie de deur toch openlaat, draagt volgens Nollet een 'zware verantwoordelijkheid'.