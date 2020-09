Koning geeft Vivaldi nog wat respijt na dol weekend

Door het ontslag van de preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau te weigeren, heeft koning Filip vermeden dat de poging om een Vivaldi-regering op de been te brengen in chaos eindigt.

Hoop doet leven, zo verwees sp.a-voorzitter en preformateur Conner Rousseau maandagavond aan het einde van zijn persconferentie naar een klassieker van Will Tura. Tijdens de zevenuurjournaals legde de jonge sp.a-voorzitter uit waarom zijn partij dan toch blijft onderhandelen over een Vivaldi-coalitie.

Na het partijbureau maandagochtend waren de Vlaamse socialisten nochtans formeel geweest: met de MR van voorzitter Georges-Louis Bouchez zou niet meer worden gesproken. Het leek de doodsteek voor de ongeziene coalitie van liberalen, socialisten, groenen en CD&V.

Na uren van crisisoverleg konden de preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Rousseau niet anders dan bij koning Filip hun ontslag indienen.

Maar het paleis weigerde. De preformateurs werd verzocht het nog eens te proberen met Vivaldi. ‘Het leek me vanmorgen (maandag, red.) onmogelijk het vertrouwen te herstellen, maar als de koning dat vraagt, wil ik proberen dat onmogelijke weer mogelijk te maken’, zei Rousseau na afloop.

Het paleis bracht zo even rust na een dol weekend van intens overleg, met Bouchez in de hoofdrol. De preformateurs wilden een reeks inhoudelijke knelpunten uit de weg ruimen en een consensus zoeken over wie formateur wordt. Daarover bestaat grote discussie tussen de zeven Vivaldi-partijen, want de formateur wordt normaal ook de premier, en dus het gezicht van de regering.

Tot ergernis van zijn collega-voorzitters kneep Bouchez er zowel op vrijdag als op zondag even tussenuit voor interne partijaangelegenheden. Bovendien, zo wordt opgemerkt, kwam de Franstalige liberaal op zowat elke tussenafspraak te laat opdagen zonder zich te verontschuldigen.

Aan de onderhandelaars van de zeven partijen was gevraagd het hele weekend vrij te houden. Maar Bouchez voelde zich daar niet door gebonden: tot ergernis van zijn collega-voorzitters kneep hij er zowel op vrijdag als op zondag even tussenuit voor interne partijaangelegenheden. Bovendien, zo wordt opgemerkt, kwam de Franstalige liberaal op zowat elke tussenafspraak te laat opdagen zonder zich te verontschuldigen.

Zeker de socialisten kregen het op de heupen van Bouchez. Tussen Bouchez en PS-voorzitter Paul Magnette woedt een hevige haantjesstrijd om het politieke leiderschap in Franstalig België. Het beeld wordt geschetst van Bouchez als een machtswellusteling die zijn partijgenote en premier Sophie Wilmès koste wat het kost in de Wetstraat 16 wil houden en die zijn zeven ministerposten niet wil opgeven. ‘Hij wil hoogstens de regering-Wilmès reanimeren: hij houdt de premier, Open VLD krijgt Financiën en de rest krijgt kruimels’, is te horen in socialistische kringen.

Ook zou Bouchez zich onmogelijk maken door voortdurend terug te komen op punten die tussen de technici zijn afgeklopt. ‘Ik ben de chef, ik beslis’, stelde hij op een bepaald moment aan de onderhandelingstafel. Ook gemaakte afspraken tussen de voorzitters moeten eraan geloven. Zo jende de MR-voorzitter CD&V door het nut van een staatshervorming in twijfel te trekken, terwijl tussen de voorzitters een kader voor de voorbereiding daarvan is vastgelegd. Ook heeft hij de socialisten op hun paard gekregen door vragen te stellen bij de verhoging van de minimumpensioenen en hun pleidooi voor een rechtvaardigere fiscaliteit.

Tweesnijdend zwaard

De MR betwist dat het haar alleen om de posten te doen is. De Franstalige liberalen zeggen dat Bouchez wel een regering wil, al was het maar omdat hij het politieke risico niet wil lopen als enige Franstalige partij voor heel de coronacrisis verantwoordelijk te worden gehouden. Bovendien, is te horen, is de aandacht voor Wilmès en de zeven ministers mooi meegenomen, maar het is een tweesnijdend zwaar. Het beeld van de MR als partij van de postjes doet de Franstalige liberalen pijn.

Bouchez kan het keihard spelen. Op de korte termijn kan hij daarmee winnen, maar op de lange termijn maakt hij zich bij iedereen onmogelijk. Een politieke tegenstander van MR-voorzitter Georges-louis Bouchez

Bouchez wil een regering, maar niet tegen elke prijs. Hij zit in de sterkste onderhandelingspositie, want als de andere partijen geen toegevingen willen doen, kan hij terugvallen op de regering-Wilmès. ‘Hij is in tegenstelling tot de meeste andere partijen niet bang voor verkiezingen. Hij kan het aan de onderhandelingstafel keihard spelen’, zegt een politieke tegenstander. ‘Op de korte termijn kan hij daarmee misschien winnen, maar op de lange termijn maakt hij zich bij iedereen onmogelijk.’

Dat laatste kan Bouchez evenwel weinig schelen. Hij blijft nadrukkelijk het premierschap voor Wilmès claimen en eist dat Vivaldi een rechtser project wordt dan de paars-gele plannen die Magnette met N-VA-voorzitter Bart De Wever in de steigers had gezet. Daarom houdt bij het been stijf over enkele socialistische trofeeën en houdt hij de boot voor nieuwe uitgaven af, uit vrees dat daar nieuwe belastingen aan worden gekoppeld (zie onder).

Dat hij dat punt nog eens uitgebreid maakte in een interview met het weekblad Humo - dat woensdag werd opgenomen en afgelopen weekend online werd gezet - was voor de andere partijen de druppel die de emmer deed overlopen. De onderhandelingen werden zondagnamiddag stopgezet en na bilaterale gesprekken van de preformateurs en alle voorzitters gingen de zeven partijen zondagavond rond halftien uit elkaar.

Ondanks alle ergernis leek geen man overboord. Op een ultiem overleg maandagmiddag hoopte Lachaert de brokken te lijmen, maar door het sp.a-verzet kreeg de impasse een heel andere ampleur. ‘Dit is het einde van de missie’, klonk het bij de Vlaamse liberalen, die niet van plan zijn Bouchez nu wel te laten vallen. ‘Iemand zal een nieuwe setting moeten zoeken, met of zonder de MR’, klonk het alarmerend.

Toch volgde maandagmiddag nog een crisisberaad tussen de Vivaldi-partijen. Ook al is er weinig vertrouwen tussen de zeven voorzitters, een echt alternatief voor Vivaldi hebben ze niet. In theorie kan de MR door het cdH worden vervangen. Ook een terugkeer naar paars-geel of een noodregering met de N-VA behoren tot de mogelijkheden. Maar bij de meeste partijen leeft het gevoel dat ze zich al zover hebben gewaagd dat het een politieke catastrofe is als Vivaldi mislukt.

Hoop doet leven

Dus zaten de voorzitters van de zeven partijen die Vivaldi op de been willen brengen in de namiddag weer bijeen. Lachaert probeerde in aparte onderonsjes het vertrouwen te herstellen, maar dat liep moeizaam. ‘Eigenlijk is iedereen Bouchez echt beu, maar wil niemand dat publiekelijk gezegd hebben en de zwarte piet oprapen’, zegt een onderhandelaar.

Ofwel is dit het einde van deze coalitie en komt een nieuwe stembusgang dichterbij. Ofwel is dit de klassieke crisis om de doorbraak te forceren.

Bij gebrek aan een oplossing werd beslist dat Lachaert en Rousseau hun ontslag zouden indienen en de koning dat in beraad zou houden. Maar anders dan toen De Wever en Magnette hun ontslag hadden aangeboden omdat ze Lachaert niet meekregen in een paars-gele formatie, weigerde de vorst deze keer het ontslag te aanvaarden. Vivaldi lijkt de allerlaatste kans op een regering en op het vermijden van nieuwe verkiezingen, lijken ze in Laken te denken.

Het kan nu twee kanten op. Ofwel is dit het definitieve einde van Vivaldi en komt een nieuwe stembusgang dichterbij. Ofwel blijkt dit achteraf de klassieke crisis die nodig is om met de eindmeet van regeringsonderhandelingen in zicht de doorbraak te forceren. ‘Om het gebroken vertrouwen te herstellen zullen van sommigen heel sterke signalen nodig zijn’, gaf Rousseau een duidelijke boodschap aan Bouchez mee.