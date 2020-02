Koning start driedaagse consultatieronde

Koning Filip zal alle partijvoorzitters ontvangen, buiten die van het Vlaams Belang en de PVDA, in de hoop dat hij woensdag iemand in het veld kan sturen, na het mislukken van Koen Geens’ opdracht.

Als de opdracht van Koen Geens al iets heeft geleerd, is het wel dat paars-geel geen optie meer is. Maar er zijn ook zware wonden geslagen tussen de Parti Socialiste en CD&V, waardoor het nog heel wat masseerwerk zal vereisen voor de optie van een Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten weer op tafel kan komen.

Nadat PS-voorzitter Paul Magnette vrijdag de koninklijke poging van Koen Geens (CD&V) om een regering met N-VA én PS op de been te brengen, had getorpedeerd, haalden PS en CD&V dit weekend nog eens hard naar elkaar uit.

De PS postte op Instagram een filmpje, waarin te zien is dat CD&V de koninklijke onderhandelaar Geens afschiet, en dan zegt dat het de schuld is van de PS. De kritiek vanuit de Keizerslaan, waar het PS-hoofdkwartier ligt, luidt dat het partijbestuur van CD&V vlak na de aanstelling van Geens als koninklijk opdrachthouder besliste dat hij enkel een coalitie van N-VA en PS mocht onderzoeken, zo hekelde Waals minister Pierre-Yves Dermagne (PS) ook nog eens.

Verwijten

Geens stak zondag zijn ontgoocheling niet weg en verweet Magnette met een ‘ezelsstamp’ aan de oorzaak te liggen van de mislukking van zijn opdracht. Geens counterde de kritiek vanwege de PS dat hij geen moeite zou hebben gedaan om Vivaldi te proberen. Maar dat was volgens Geens geen optie, omdat bij de start van zijn koninklijke opdracht twee voorzitters, die een sleutelrol spelen, hem zeiden dat Vivaldi morsdood was.

En daarmee was de kous niet af. Magnette pikte het niet dat Geens de schuld voor de mislukking in zijn schoenen schoof. Geens verklaarde dat de inhoudelijke gesprekken goed opgeschoven waren en dat die wat hem betreft een preformatie in gang hadden kunnen zetten. Er lag ook een becijferd plan op tafel.

Magnette bestrijdt evenwel dat een akkoord dichtbij was en vraagt Geens om hem het tegendeel te bewijzen. 'Er was geen tekst van een akkoord, het ging louter om een inhoudstafel zonder concrete voorstellen. Als mijnheer Geens het tegendeel beweert, dat hij dan de tekst publiceert.'

Wel bevestigt de PS dat de begrotingsgesprekken al goed waren opgeschoten. Maar in vergelijking met de begroting van de ontslagnemende Zweedse regering, zou er voor sociale zaken een miljard euro minder voorzien geweest zijn.

'Dat was geen optie. Wij weigeren de factuur van de Zweedse regering te laten betalen door de burgers. Wij willen precies een breuk met de bezuinigingspolitiek van de voorgaande regering', zegt de partijwoordvoerder.

De impasse is nu dus compleet en de wonden zijn nog niet gelikt. De consultatieronde van de koning moet de rust doen weerkeren, in de hoop dat er toch nog een uitweg kan worden gevonden. Een rondvraag van De Tijd bij de politieke partijen leert evenwel dat er nog weinig scenario’s denkbaar zijn.

Vivaldi

Na het afschieten van paars-geel ligt het voor de hand dat weer wordt gekeken of de draad niet kan worden opgenomen van een regering zonder de N-VA. De manier waarop PS en CD&V elkaar de zwartepiet toeschuiven, bewijst evenwel dat er nog veel tijd zal moeten overgaan, alvorens CD&V ‘overstag’ zou gaan. Wat binnen CD&V overigens uitgesloten wordt.

Ondertussen is het ook nog maar de vraag of Open VLD Vivaldi aankan, want de Vlaamse liberalen kwamen in zwaar weer, toen voorzitster Gwendolyn Rutten de bocht naar paars-groen inzette. In VTM-Nieuws zei kandidaat-voorzitter Bart Tommelein dat er snel een regering moet komen, maar voor Egbert Lachaert is dat niet evident. Hij zal een hoge prijs vragen, de nota-Magnette was in zijn ogen ‘inbuvable’.

Ook de socialisten denken dat een rechts-liberaal sociaaleconomisch beleid de prijs is die ze moeten betalen voor Vivaldi. De MR is immers even incontournabel als de PS. Voor de groenen, en zeker voor Ecolo, is ook dat geen partituur waarop ze willen dansen. Ze waren al ongelukkig met de toegevingen die Magnette had gedaan in de nota-Magnette.

Sp.a-voorzitter Conner Rousseeau houdt de Vivaldi-boot af, want de Vlaamse socialisten zijn daar mathematisch niet voor nodig. Ze vrezen ook dat er een hoge prijs aan de liberalen zal moeten worden betaald.

Dat is de reden waarom de sp.a er bij de PS had op aangedrongen om toch een poging te doen om een regering met de N-VA te maken, waarbij er een uitruil zou komen tussen het communautaire en het sociale. Met de N-VA erbij, zou het regeringswerk rond veiligheid en migratie als vanzelf aansluiten op de ‘flinksheid’ die Rousseau, zoveel jaren nadat Louis Tobback die weg was ingeslagen, weer predikt.

Paars-geel

De hoop die er was bij de sp.a en CD&V dat een coalitie met de N-VA en de PS mogelijk was, is nu wel helemaal weg. Geens zei ook dat het in zijn ogen gaat om een ‘definitief veto’ van de PS tegenover de N-VA. Als de opdracht van Geens iets heeft bijgebracht, is het toch dat.

Schermvullende weergave Bart De Wever en Paul Magnette: niet in één regering te krijgen

Toch was het volgens Geens inhoudelijk niet onmogelijk om een dans tussen N-VA en PS in te luiden, maar Magnette wil of kan zijn eigen achterban blijkbaar niet in de ogen kijken.

Onder de ex-informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) was er al een eerste ronde van geven en nemen geweest tussen De Wever en Magnette. En Geens had nu inhoudelijke voorstellen op tafel gelegd, en een budgettair kader geschetst, waarmee hij het Magnette steeds moeilijker aan het maken was om alsnog van de onderhandelingstafel te gaan lopen. Dat het toch gebeurde, met een ezelstamp, was bitter.

Na het ongenadig torpederen van Geens heeft Magnette het nu ook nog maar eens moeilijker gemaakt dat CD&V zou plooien. ‘CD&V is geen voetmat’, zo maakte Geens duideliijk dat zijn partij niet belachelijk kan worden gemaakt.

Lopende zaken

Een noodscenario is dat de regering-Wilmès in lopende zaken verder aanmoddert. Premier Sophie Wilmès (MR) zou dan een poging kunnen doen om een noodbegroting op te stellen, waarvoor ook de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch een lans heeft gebroken.

Het kan dan dienen als een opstapje naar Vivaldi. Want om een meerderheid te vinden, zal Wilmès steun moeten gaan vragen ter linkerzijde. Met de N-VA komt de Zweedse restregering niet meer aan een meerderheid.

Een politieke consensus over de centen vinden, is echter zowat de kern van het probleem in deze federale formatie. De linkerzijde wil komaf maken met de Zweedse erfenis, en de maatregelen van de regering-Michel terugdraaien. Het zou voor de liberalen en CD&V neerkomen op een knieval voor de PS en de groenen. Het is dan ook hoogst onzeker of Wilmès nog tijd kan kopen.

Verkiezingen

Als niets meer mogelijk is, dan is er geen andere keuze dan nieuwe verkiezingen te organiseren. Maar zelfs dat ultieme ‘feest van de democratie’-scenario is problematisch, want ook voor het organiseren van nieuwe verkiezingen moet er een meerderheid worden gevonden. En laat dat bijna negen maanden na de verkiezingen van 26 nog nooit te zijn gelukt.

Buiten het Vlaams Belang is er ok niemand vragende partij voor verkiezingen, laat staan dat er een partij zou zijn die het initiatief zou durven te nemen om die bal aan het rollen te brengen. Het dreigt tot een complete blokkering van België te leiden.

Science fiction

Puur wiskundig zijn er nog wel wat andere coalities mogelijk, maar het gaat om pure politieke science fiction. Maar goed, er is dus wel degelijk een regering zonder de PS mogelijk, net zoals er een Vivaldi-coalitie zonder CD&V mogelijk is.

En wat doet ondertussen Bart De Wever? Die zwijgt, zeker nu Magnette zo driftig de zwartepiet heeft opgeraapt en ermee zwaait. De N-VA-voorzitter heeft zelf een foutloos parcours gereden, waarbij hem niets kan worden verweten. Hij heeft paars-geel alle kansen gegeven. Zelfs het torpederen van Vivaldi was niet zijn werk.

In december was het uitgerekend MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez die verhinderde dat Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten de Vivaldi-trein kon laten vertrekken. En nu heeft Magnette het zelf ook weer moeilijk gemaakt.