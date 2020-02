Koning stuurt Dewael en Laruelle het veld in

Koning Filip doet toch weer een verrassende zet. Hij brengt kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) en Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle (MR) aan zet.

Alle ogen waren gericht op Alexander De Croo (Open VLD), maar de koning lijkt nu een adempauze in te willen lassen, nadat de pogingen om de N-VA en PS samen te brengen zijn gecrasht. Het veto van PS-voorzitter Paul Magnette tegen een paars-gele regering, deed de emoties hoog oplopen in de Wetstraat, waardoor het allerminst voor de hand lag om nu al te schakelen naar Vivaldi, de coalitie met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten. Dewael en Laruelle hebben genoeg politieke ervaring om te weten hoe ze het stof kunnen doen neerdwarrelen en de rust te doen weerkeren.

Ze hebben ook een open opdracht gekregen, zonder dat ze een koninklijke titel hebben meegekregen. 'De koning heeft hen gevraagd de nodige politieke contacten te leggen met het oog op de vorming van een volwaardige regering', zo luidt het in de mededeling van het paleis. Tegen 9 maart moeten ze verslag uitbrengen.

Dat het paleis denkt dat de tijd nog niet rijp is om aan Vivaldi te beginnen, hoeft niet te verwonderen. CD&V-voorzitter Joachim Coens liet na zijn bezoek aan de koning weer weten dat hij voorstander blijft van een regering met een meerderheid aan elke kant van de taalgrens en dus met PS en N-VA. Volgens Coens is het veto van de PS en Ecolo tegen de N-VA 'gevaarlijk'. De CD&V-top heeft het dus nog niet verteerd dat Magnette een 'ezelstamp' gaf aan Geens en houdt het been stijf.

Coens wees er in een Instagram-post ook nog op dat er bijna even veel bijval is voor een regering zonder de PS, als voor Vivaldi. Dat blijkt uit een rondvraag van La Libre Belgique. De CD&V zit in de ontkenningsfase dat de keuze waarvoor de partij staat toch de keuze tussen Vivaldi of verkiezingen is.

Maar ook bij de Vlaamse liberalen zelf, ligt het delicaat. Kandidaat-voorzitter Egbert Lachaert brengt inmiddels duidelijk dat boodschap dat ook hij een voorstander is van een regering met PS en N-VA, nadat die andere kandidaat Bart Tommelein gesuggereerd had dat Lachaert wel heel snel de bocht aan het maken was van antipaarsgroen naar Vivaldi.

Op het hoofdkwartier van de N-VA wordt de analyse gemaakt dat Vivaldi elke dag moeilijker wordt, omdat de coalitiekeuze steeds meer gaat meespelen in de voorzittersverkiezingen bij Open VLD, terwijl CD&V juist veel tijd nodig zal hebben om te plooien naar Vivaldi, als de christendemocraten dat ooit van plan zijn.

De koning brengt nu twee liberale rotten aan zet, die boven het gewoel staan, en die toch goed geconnecteerd zijn binnen de liberale familie, die heel wat sleutels in handen heeft. De liberalen zijn cruciaal in gelijk welke coalitie die op de been zou worden gebracht, waardoor Dewael en Laruelle in alle kalmte het terrein kunnen aftasten.