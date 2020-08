Koning stuurt Lachaert de ring in

Met Egbert Lachaert brengt de koning de politicus aan zet, die niet mee wilde stappen in het scenario van Bart De Wever en Paul Magnette. Hij moet nu zelf op zoek naar een formule die werkbaar is.

'Het land bevindt zich in een van de grootste crisissen sinds de Tweede Wereldoorlog. Er is nood aan een sterke regering, met een breed draagvlak en een evenwichtig beleid. In moeilijke tijden moet de politiek haar meningsverschillen overstijgen' zo laat Lachaert weten. 'We hebben nog enkele weken om een volwaardige regering te maken, ten dienste van de bevolking. Deze opdracht zal in alle discretie uitgevoerd worden, om zo het nodige vertrouwen tussen partijen tot stand te brengen.'