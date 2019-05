Koning stuurt Vande Lanotte en Reynders het veld in

Koning Filip had de voorbije dagen een ontmoeting met alle partijvoorzitters. Daarmee had hij voldoende info om een informateur te kunnen aanduiden. De keuze is gevallen op Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders ( MR). Een informateur is meestal een ervaren politicus die het terrein aftast en bekijkt hoe een regering kan worden gevormd en met welke partners. Pas nadien volgt een formateur, die de eigenlijke regering vormt.

Normaalgezien wordt gekozen voor iemand van de grootste partij als informateur, ofwel een Franstalige ofwel een Nederlandstalige. De voorbije dagen gingen dan ook PS-voorzitter Elio Di Rupo en N-VA-voorzitter Bart De Wever over de tongen. Maar die zijn het niet geworden. Een keuze voor een N-VA'er of een PS'er lag blijkbaar te delicaat voor de koning. Indien hij had gekozen voor de Wever, zou dat op kritiek botsen omdat de perceptie zou ontstaan dat de koning een kant kiest. De Wever heeft al laten verstaan dat hij alleen in een federale regering wil stappen als er onderhandeld kan worden over confederalisme. De keuze voor Di Rupo had ook op kritiek gebotst, want dat zou de indruk wekken dat de koning aanstuurt op een regering zonder de N-VA, het scenario waar Di Rupo voorstander van is.