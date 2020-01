Koning tast in het duister

Na een audiëntie die meer dan drie uur duurde, besliste koning Filip de opdracht van de informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez onverwacht met een week te verlengen, tot dinsdag 4 februari.

Koning Filip zag duidelijk geen manier meer om naar een volgende fase in de federale regeringsonderhandelingen te gaan, want niemand in de Wetstraat weet nog waar het naartoe moet. PS-voorzitter Paul Magnette blies maandag alle bruggen met de N-VA op en liet het paleis ook verstaan dat hij geen duobaan met N-VA-voorzitter Bart De Wever wilde, in opvolging van de informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR). Het paleis mocht dus op zoek gaan naar een plan B.

Er circuleerden heel de dag verschillende scenario's. De Parti Socialiste zou het wel zien zitten dat Patrick Dewael (Open VLD) als Kamervoorzitter het veld wordt ingestuurd. Een andere optie was dat voor het eerst iemand van Groen of Ecolo aan zet komt. MR-voorzitter Bouchez liet dan weer de naam vallen van sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Het waren allemaal losse flodders.

Het grote probleem is dat niemand nog weet waar de Parti Socialiste naartoe wil, en dat ook Magnette geen werkbaar alternatief achter de hand heeft.

Open VLD

Het scenario was dat De Wever aan zet komt, zoals CD&V vraagt. Als De Wever dan mislukt, kan CD&V alsnog aan boord worden gehaald van de zogenaamde Vivaldi-coalitie met de socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten. Maar bij de Parti Socialiste is de inschatting dat CD&V de N-VA niet meer lost. Vandaar dat de Franstalige socialisten alle bruggen opbliezen en alle 'horrornota's' van de N-VA op de straatstenen gooiden.

Paul Magnette heeft veel kapot geblazen.

Bij CD&V begrepen ze er niets van. 'Magnette heeft veel kapot geblazen', klonk het bij de christendemocraten, die meer dan ooit vastgeklonken zijn aan de N-VA.

De N-VA was evenzeer verbaasd. Met zijn demarche heeft Magnette het alleen nog moeilijker gemaakt Vivaldi tot leven te wekken. Dat Magnette 'full force' is gegaan, is omdat hij geen tijd meer te verliezen heeft. Het risico is niet denkbeeldig dat de Vlaamse liberalen straks ook niet meer meewillen als de voorzittersverkiezingen op gang komen, en zeker niet als Egbert Lachaert het haalt, die zich deze week naar alle waarschijnlijkheid lanceert in de verkiezingsstrijd.

Kandidaat-voorzitter Bart Tommelein stelde in een tweet vast dat de federale formatie na meer dan acht maanden in een 'totale impasse' is beland, maar gaf zelf geen richting aan. Hij gaf wel mee dat we beter zulke impasses voorkomen. 'We nemen beter het Oostenrijkse systeem als voorbeeld, waarbij na bepaalde tijd automatisch een expertenkabinet aan zet is. Kabinetten van lopende, doorlopende en langlopende zaken zijn dan in de toekomst onmogelijk.'

Sciencefiction

Koning Filip zag ook geen andere uitweg dan de twee informateurs nog een week langer aan zet te houden.

De vraag is wat ze nog kunnen doen. In Franstalige kringen circuleren varianten van een paars-groene regering, met de steun van cdH en/of DéFi. Al lijken dat scenario's met een hoog politiek sciencefictiongehalte. Voor de Vlaamse liberalen komt dat neer op politieke zelfmoord, als het Vlaams Belang, de N-VA en CD&V aan de kant worden geschoven.