Koning verlengt opnieuw opdracht informateurs

Na de verkiezingen van 26 mei heeft koning Filip de Franstalige liberaal Didier Reynders en de Vlaamse socialist Johan Vande Lanotte het veld in gestuurd als informateurs. Ze moeten nagaan op welke manier er een federale regering kan worden gevormd.

Door de zeer verschillende verkiezingsuitslag in Vlaanderen en Franstalig Belgiƫ is de federale regeringsvorming een ontzettend moeilijke opdracht. Allen met de N-VA en de PS kan er een (realistische) regering worden gevormd die aan beide kanten van de taalgrens over een meerderheid beschikt, maar beide partijen sluiten elkaar tot nog toe uit.