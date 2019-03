Koning wil (nog) geen dotatie voor Elisabeth

De troonopvolgster wordt 18 jaar op 25 oktober en maakt vanaf dan volgens de wet aanspraak op een dotatie. Hoe groot die is, moet de regering bepalen. De voorbije maanden werd een bedrag van 920.000 euro per jaar - 2.500 euro per dag - geopperd. Dat is evenveel als koning Albert. Politiek ligt de zaak moeilijk, omdat onder meer N-VA al langer pleit voor de afschaffing van de dotaties.