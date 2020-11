'Koolstoftaks Khattabi is ondoordacht en eenzijdig'

Het regent kritiek vanuit de meerderheid en de oppositie op de plannen van minister van Energie Zakia Khattabi voor de invoering van een koolstoftaks voor niet-ETS-sectoren. 'Ondoordacht en eenzijdig', zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert.

Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) schrijft in haar beleidsnota dat ze voorstellen zal doen om 'onmiddellijk' een koolstoftarifering in te voeren in de niet-ETS-sectoren. Dat zijn sectoren die niet deelnemen aan de handel in uitstootrechten, zoals transport, gebouwen, landbouw en afval. Hoewel de modaliteiten van die koolstofprijs nog niet bekend zijn, komt er heel wat kritiek op de geplande bijdragen van bedrijven en gezinnen voor de uitstoot van CO2.

De plannen van Khattabi lijken niet doorgesproken met de federale coalitiepartners. 'Ondoordachte en eenzijdige initiatieven gaan we federaal niet ondersteunen of invoeren. Niemand engageerde zich tot iets op dat vlak in het regeerakkoord', zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert op Twitter.

'Het regeerakkoord zegt dat zo'n taks op de uitstoot moet deel uitmaken van een grote fiscale hervorming. Voor ons moet het een rechtvaardige taks zijn, met sociale correcties zodat mensen in moeilijkheden niet nog meer de dieperik ingeduwd worden', zegt Leen Dierick, Kamerlid voor CD&V.

De taks onmiddellijk invoeren is niet conform het regeerakkoord, klinkt het bij Open VLD. 'Er moet nog veel studiewerk gebeuren over de methode en de techniek. Bovendien moet de concurrentiepositie van de bedrijven en de koopkracht van de gezinnen gevrijwaard worden.'

Europees niveau

Ook MR 'is niet gewonnen voor een Belgische koolstoftaks', zegt Kamerlid Christophe Bombled. De Franstalige liberalen zien zo'n taks liever op het Europese niveau. 'MR wil een rechtvaardiger fiscaliteit. Een carbontaks die de gewone mensen en de middenklasse treft, is onaanvaardbaar', tweet voorzitter Georges-Louis Bouchez.

'Het is duidelijk dat u wilt belasten, dat u mensen wilt laten betalen, maar u hebt het nergens over wat u met die taks wilt doen. Gaat u daarmee de begroting financieren? Nieuwe gascentrales bouwen? Of gaat u alles dat wordt opgehaald ook teruggeven? Ik kan alleen maar het ergste vrezen en met mij heel velen', richtte N-VA-Kamerlid Bert Wollants zich dinsdag tot Khattabi.