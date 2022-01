Kortere isolatie na coronabesmetting, ook soepelere regels na risicocontact

Wie amper klachten heeft en koortsvrij is na een coronabesmetting, mag voortaan al na zeven in plaats van tien dagen uit isolatie.

Dat is beslist door de acht Belgische ministers van Volksgezondheid. Die hielden sinds maandag over een versoepeling van de isolatieregels voor wie met corona besmet raakt en quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een coronageval. Reden is de snel oprukkende omikronvariant die overal voor een golf aan besmettingen zorgt. De vrees is dat met de bestaande regels teveel mensen thuis zouden moeten blijven in de zorg en andere cruciale sectoren, terwijl ze eigenlijk niet ziek zijn.

Daarom komt er nu een versoepeling van de regels. Wie geen of milde klachten heeft na een besmetting en drie dagen zonder koorts is, mag vanaf 10 januari na zeven in plaats van tien dagen zijn isolatie verlaten. Mensen moeten zich daarna wel nog drie dagen aan extra regels houden, zoals het dragen van een mondkapje binnen. Bij voorkeur is dat een meer beschermend FFP2-masker.

Op plekken waar veel kwetsbare mensen verblijven, zoals in rusthuizen, wordt de isolatie voor mensen zonder of met milde klachten ook ingekort: van twee weken naar tien dagen. Besmet geraakte zorgwerkers op diezelfde kwetsbare plekken moeten een week in isolatie, maar bij terugkeer een FFP2-masker dragen.

Voor mensen met klachten blijft de isolatie op tien dagen en drie dagen koortsvrij. Ook coronapatiënten in het ziekenhuizen en mensen met immuunstoornissen blijft de geldende langere isolatieperiode van kracht.