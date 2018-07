Korting op energiefactuur Vlaamse gezinnen en kmo's

De Vlaamse energieregulator Vreg stelt voor om een korting toe te kennen aan de Vlaamse gezinnen en kmo's op hun elektriciteits- en aardgasrekening in 2019 en 2020.

Zo wil de regulator openstaande saldo's bij de distributienetbeheerders uit de periode 2010-2014 terug naar de klant laten vloeien. Een rekensom leert dat een gemiddeld gezin in 2019 en 2020 bijvoorbeeld telkens meer dan 40 euro korting zou krijgen op de energiefactuur (gas+elektriciteit). Het voorstel wordt nu voorgelegd voor consultatie .

Het voorstel moet de zogenaamde 'regulataire saldi' van de distributienetbeheerders (Eandis, Infrax, nu Fluvius) in de jaren 2010-2014 regelen. In die jaren bouwden zich verschillen op tussen de kosten van de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders en hun inkomsten uit de aanrekening van de distributienettarieven. Het gaat voornamelijk om tekorten bij elektriciteit en overschotten bij aardgas. Een groot deel wordt al voorlopig doorgerekend via de distributienettarieven.