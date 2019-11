'Kosten ontmanteling kerncentrales dreigen bij bevolking terecht te komen'

Het beheer van het opgeslagen nucleaire afval is dringend aan herziening toe. Dat zegt de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen in haar jaarverslag, waarover onze zusterkrant L'Echo dinsdag bericht.

Er blijft onzekerheid bestaan over de factuur van de kernuitstap in 2025 en over de capaciteit van de uitbater Electrabel om aan zijn verplichtingen te voldoen wat betreft de financiering van de ontmanteling van de centrales.

NIRAS erkende vorig jaar dat de kosten onderschat zijn. Gepland was een factuur van 3,2 miljard euro die nu kan oplopen tot 8 of zelfs 10 miljard euro.

Factuur

'De factuur voor het beheer van kernafval en de ontmanteling van de kerncentrales in Doel en Tihange mag niet naar de burgers doorgeschoven worden. De factuur is al veel te hoog’, zegt Kamerlid Tinne Van der Straeten (Groen). De groenen hebben een wetsvoorstel klaar dat onder meer stelt dat Electrabel in de buidel moet tasten als er geld te kort is, ook al baat Electrabel geen kerncentrales meer uit.