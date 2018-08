Kosten voor deurwaarders te hoog en ondoorzichtig

Experts waarschuwen minister Geens voor wantoestanden. Mensen met schulden zien hun schulden nodeloos oplopen.

De tarieven voor gerechtsdeurwaarders zijn in ons land overdreven complex en niet transparant. Er is ook nood aan goedkopere procedures om de schulden van consumenten in te vorderen. Voor de kleinste schulden zou dat moeten kunnen gebeuren zonder gerechtskosten en met zo weinig mogelijk extra kosten.

Dat staat te lezen in een rapport met voorstellen om de functie van de gerechtsdeurwaarder te moderniseren. Het rapport is opgesteld door twee onafhankelijke experts in opdracht van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Iemand met een schuld van 125 euro zag die na tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder oplopen tot 890 euro. Sabien Lahaye-Battheu Open VLD-kamerlid

Open VLD-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu confronteerde minister Geens onlangs nog met een geval waarin iemand met financiële problemen 125 euro verschuldigd was aan het Vlaams Zorgfonds. Maar na een tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder is zijn schuld opgelopen tot zo’n 890 euro. ‘Dat is maar één voorbeeld. Er doen zich geregeld dergelijke zaken voor’, klaagt Lahaye-Battheu aan.

‘Het tarief van de gerechtsdeurwaarder wordt niet zonder reden als overdreven complex en intransparant beschouwd. Dat laat ruimte voor verschillende interpretaties, wat tot excessen of zelfs wantoestanden kan leiden’, waarschuwen ook de experts in hun rapport.

Voorbijgestreefd

De tarieven van de gerechtsdeurwaarders worden nog berekend per betekende akte. Dat is voorbijgestreefd. Er zijn ook te veel indirecte belastingen mee gemoeid, zoals die voor deurwaardersexploten en inschrijvingen op de rol van dagvaardingen. Dat maakt alles ondoorzichtig en leidt tot te hoge administratieve kosten.

Concreet stellen de experts voor eenvoudige invorderingsprocedures in te voeren voor consumenten met schulden. Die procedures bestaan al langer voor onbetwiste schulden tussen bedrijven.

Voor de kleinste schuldvorderingen kunnen we naar Frans voorbeeld een procedure invoeren waarbij iemand via een onlineplatform zijn schuld kan erkennen. Hij kan dan aangeven dat hij gerechtskosten wil vermijden en via de deurwaarder zonder verdere formaliteiten een betalingstermijn krijgen.

Nuttige overheidsdatabanken

Net als hun Franse collega’s zouden onze gerechtsdeurwaarder ook de vermogenstoestand van een schuldenaar moeten kunnen onderzoeken. Daarbij moeten ze alle nuttige overheidsdatabanken kunnen doorzoeken. Als de gerechtsdeurwaarder de financiële toestand van de schuldenaar beter kent, kan hij nutteloze procedures en kosten vermijden en kan hij kwetsbare mensen beter helpen door het goedkoopste en minst schadelijke afbetalingstraject voor te stellen.