In haar nieuwe migratiewetboek doet staatssecretaris Nicole de Moor een nieuwe poging de controversiële woonstbetreding in te voeren. De maatregel, die de politie toelaat om mensen in onwettig verblijf thuis op te pakken, ligt extreem gevoelig bij de groenen. 'Het is nu al duidelijk dat er veel bijsturingen zullen nodig zijn.'