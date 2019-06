Krapte op de arbeidsmarkt doet jobcreatie stagneren

Minder rooskleurige vooruitzichten

Loonhandicap

Volgens het rapport is de loonhandicap in verhouding tot onze buurlanden in 2018 voort gedaald tot 0,9 procent. De loonhandicap is het concurrentieel nadeel dat België heeft in vergelijking met andere landen door hogere loonkosten. ‘Het verhaal van de loonkostencompetitiviteit is niet afgesloten, want we moeten dat altijd in het oog blijven houden. Maar we kunnen niet meer spreken van een zorgelijke situatie’, stelt Steven Vanackere, de voorzitter van de Hoge Raad.