Kredietkraan voor ondernemers raakt maar niet open

Twee weken nadat de banken en de federale overheid een principeakkoord hadden bereikt over steunmaatregelen voor wie door de coronacrisis wordt getroffen, weten veel bedrijven nog altijd niet of ze een overbruggingskrediet met overheidsgarantie krijgen of niet. Omdat er nog volop wordt gepraat over de voorwaarden van die bijkomende hulplijnen, kunnen de banken ze voorlopig niet aanbieden aan de ondernemingen die ze nodig hebben.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD), de Belgische bankenkoepel Febelfin en de Nationale Bank kondigden eerder in maart hun ‘bazooka’ aan. Een garantiesysteem van 50 miljard euro waarbij bedrijven die dreigen te bezwijken onder de coronacrisis bij de banken kunnen aankloppen voor nieuwe overbruggingskredieten en kredietlijnen die grotendeels door de overheid worden gewaarborgd. Dat omvangrijke project komt boven op andere maatregelen, die ondernemingen en hypotheeknemers de mogelijkheid bieden om onder bepaalde voorwaarden zes maanden betaaluitstel te vragen voor hun bedrijfs- of woonkrediet.

Zolang we de details van het garantie- systeem van 50 miljard euro niet kennen, kunnen we geen extra kredietaanvragen verwerken. Dit is een complete standstill.

Zo’n betaalpauze aanvragen is mogelijk sinds vorige week. Maar het andere luik van het steunplan, de ‘bazooka’, is vandaag nog niet gevechtsklaar. Financiën, de banken en de Nationale Bank overleggen nog over de precieze voorwaarden waar bedrijven aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de extra hulp. Zolang die details niet bekend zijn, kunnen banken die aanvragen niet verwerken. ‘We zitten in een complete standstill’, zucht een bankier. ‘We krijgen heel veel aanvragen van bedrijven die polsen naar een overbruggingskrediet of naar extra kredietlijnen. Maar zolang de criteria van dat deel van het steunplan niet bekend zijn, kunnen we geen enkel dossier verwerken.’

Koninklijke Besluiten

Al blijft niet iedere bankier bij de pakken zitten. ‘Het kader is inderdaad nog niet duidelijk, maar we wachten daar niet op en verwerken nu al aanvragen voor onze overbruggingskredieten. Net zoals we al weken voor de eerste afspraken op sectorniveau al honderden dossiers voor uitstel van kapitaalaflossingen hebben goedgekeurd.’

‘We moeten de publicatie afwachten van de Koninklijke Besluiten die deze regeling definitief mogelijk maken’, zegt de Belgische bankenkoepel Febelfin. ‘De overheid en de Nationale Bank zijn nog volop aan het praten over wat daar moet instaan. We hopen dat er eind deze week groen licht is.’ Het kabinet-De Croo gaf gisteren geen commentaar.



Een van de discussiepunten is de vraag welke bedrijven een gewaarborgde coronalening mogen aanvragen en welke niet, is in de wandelgangen te horen. Een optie die op tafel ligt, is dat alle bedrijven die nu een nieuw krediet bij hun bank aanvragen een gewaarborgde lening krijgen. ‘Maar dan moet zelfs een gezond bedrijf dat een krediet afsluit om vakantiegeld te betalen ook zo’n duurdere lening afsluiten’, merkt een bankier op. ‘Op die manier lijkt de staat iedereen te dwingen dezelfde dure paraplu te kopen, zelfs wie in de Sahara woont.’

PMV

Voorlopig blijft het ook wachten op details over de steunmaatregelen die de Vlaamse overheid aankondigde. Vorige week raakte bekend dat de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV 250 miljoen euro extra uittrekt voor kredieten aan kmo’s, starters en scale-ups die op middellange termijn zonder cash dreigen te zitten. Tegelijk verdubbelde Vlaanderen de waarborgcapaciteit voor bedrijfskredieten voor grote ondernemingen naar 3 miljard euro.

Sinds de bijkomende maatregelen vorige vrijdag bekend raakten, werd PMV al door een tweehonderdtal bedrijven gecontacteerd. Het is de bedoeling dat tegen het einde van de week duidelijk is wat alle steunmaatregelen precies omhelzen.