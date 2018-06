Krijgt brugpensioen bij Carrefour op 56 groen licht?

De supermarktketen Carrefour wil werknemers op 56 via brugpensioen laten afvloeien. Maar dat moet groen licht krijgen van de politiek. CD&V-vicepremier Kris Peeters legt de bal in het kamp van de deelstaten.

De N-VA was er gisteren als de kippen bij om de intenties van Carrefour te veroordelen. De vakbonden en de directie van Carrefour bereikten maandagavond een compromis over een sociaal akkoord over de afvloeiing van 1.233 werknemers. De bedoeling is dat werknemers op hun 56ste met pensioen kunnen, waarbij ze 95 procent van hun loon kunnen behouden.

Peeters maakte evenwel duidelijk dat hij daar in eerste instantie niet over moet beslissen. Hij moet eerst een bindend advies hebben van de regio's. 'Als één van de drie gewesten geen groen licht krijgt, moet ik de aanvraag afwijzen.'

Delicaat

'Zolang die slechte federale brugpensioenwetgeving bestaat, zal ze toegepast worden. Dus aub, Kris Peeters, pas die wetgeving aan. Of geef de bevoegdheid aan Vlaanderen', klonk het in een tweet van Muyters.

Het is nu afwachten welke positie de Vlaamse regering zal innnemen. De N-VA staat niet te springen om brugpensioen op 56 goed te keuren, maar tegelijk is het delicaat om de plannen die onderhandeld zijn tussen werkgever en werknemer te doorkruisen.

Muyters zegt evenwel dat hij niet bevoegd is om te oordelen over brugpensioen. 'Het is de federale minister die daarover moet beslissen.' Of hoe Muyters de bal opnieuw in het kamp van Peeters probeert te duwen.