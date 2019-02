Kris Peeters: 'Regeringsformatie versnellen door enkel krijtlijnen vast te leggen'

Federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V) stelt voor de regeringsvorming te versnellen door bij de formatie alleen de krijtlijnen uit te zetten in plaats van alles in detail te regelen.

'Men gaat ervan uit dat er na de verkiezingen in mei zowel in Vlaanderen als Wallonië snel een regering gevormd wordt', zegt Peeters in een interview met Het Belang van Limburg. 'Maar op federaal niveau zou het lang kunnen duren.'

Om de formatie te versnellen stelt Peeters voor dat de nieuwe regering geen regeerakkoord van 150 pagina's voorstellen. In plaats moeten er 'een aantal krijtlijnen' komen 'die de mogelijkheid geven om enkele dossiers te regelen die zelfs met een staatshervorming niet op te lossen zijn'.

Peeters: 'Waarom kunnen we de zaken niet verfrissend aanpakken en ze omkeren. We komen met een aantal krijtlijnen in plaats van met een boek van 150 pagina's.'

'Ik zeg niet dat je op basis van zeven algemene uitgangspunten een regering moet vormen', beklemtoont Peeters, 'maar het geeft wel de mogelijkheid om over een aantal dossiers wat afspraken te maken.' Voorbeelden van zulke dossiers zijn de geluidsoverlast van de luchthaven van Zaventem, energie, klimaat en mobiliteit.